Xem nhanh 20h ngày 30.1: Diễn biến vụ án Nguyễn Phương Hằng | 3 ông Tây xin tiền ở Phú Quốc

Bản tin "Xem nhanh 20h" ngày 30.1 của Báo Thanh Niên có những thông tin đáng chú ý sau:

Triệu tập nguyên Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ

HĐXX triệu tập 109 người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan đến phiên tòa, trong đó có nguyên Chủ tịch UBND TP.Cần Thơ nhiệm kỳ 2011 - 2016, nguyên Thứ trưởng Bộ KH-ĐT Võ Thành Thống.

Dự kiến từ ngày 9 - 20.2, TAND TP.HCM xét xử sơ thẩm 20 người bị Viện KSND tối cao truy tố về tội "vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng" xảy ra tại Sở Y tế Cần Thơ.

Trong đó, nhóm thuộc Sở Y tế Cần Thơ có 4 bị can: Bùi Thị Lệ Phi (cựu Giám đốc Sở Y tế Cần Thơ từ năm 2011 đến ngày 1.12.2019), Cao Minh Chu (cựu Giám đốc Sở Y tế Cần Thơ từ ngày 1.1.2020); Lương Tấn Thành, Hồ Phương Quỳnh (cùng là chuyên viên Ban Quản lý dự án Sở Y tế Cần Thơ).

Nhóm bị can thuộc nhà thầu: Hoàng Thị Thúy Nga (47 tuổi, cựu Chủ tịch Hội đồng sáng lập NSJ Group) và 9 đồng phạm tại Công ty NSJ, Công ty Bình An.

Theo hồ sơ vụ án, sau khi rời Công ty CP Tiến bộ Quốc tế (AIC), bị can Hoàng Thị Thúy Nga bỏ vốn thành lập nhiều công ty hoạt động về lĩnh vực giáo dục và y tế, trong đó có NSJ Group, Công ty NSJ, Công ty Bình An.

Các bị can còn lại thuộc Công ty thẩm định giá BTC VALUE, Công ty Mediconsult (đơn vị tư vấn lựa chọn nhà thầu).

Vụ án Nguyễn Phương Hằng: Không đủ cơ sở khởi tố tiến sĩ luật Đặng Anh Quân

Ngày 30.1, nguồn tin của PV Thanh Niên cho biết, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang Viện KSND TP.HCM đề nghị truy tố Nguyễn Phương Hằng (52 tuổi, ngụ TP.HCM, Tổng giám đốc Công ty CP Đại Nam, Bình Dương), Nguyễn Thị Mai Nhi (40 tuổi, trợ lý của Nguyễn Phương Hằng), Lê Thị Thu Hà (31 tuổi, nhân viên Công ty CP Đại Nam), Huỳnh Công Tân (29 tuổi, Trưởng phòng Truyền thông Công ty CP Đại Nam) về tội "lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân".

Theo kết luận điều tra, trong vụ án này, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM xác định, bị can Nguyễn Phương Hằng đóng vai trò chủ mưu, cầm đầu. Các bị can Nguyễn Thị Mai Nhi, Lê Thị Thu Hà, Huỳnh Công Tân có vai trò đồng phạm, giúp sức cho Nguyễn Phương Hằng thực hiện hành vi phạm tội.

Cũng theo kết luận điều tra, trong các buổi livestream của bị can Nguyễn Phương Hằng có nội dung xúc phạm các cá nhân có sự tham gia với tư các khách mời của tiến sĩ luật Đặng Anh Quân và luật sư Nguyễn Đình Kim. CQĐT xác định, tiến sĩ luật Quân tham gia livestream cùng bà Hằng 11 buổi từ tháng 10.2021 - 3.2022, luật sư Kim tham gia livestream cùng bà Hằng 2 buổi từ tháng 10.2021 - 12.2021.

Căn cứ Kết luận giám định của Phòng Kỹ thuật hình sự Công an TP.HCM về 38 trang tài liệu được dịch thành văn bản từ phát ngôn của Đăng Anh Quân và Nguyễn Đình Kim, Công an TP.HCM xác định, chưa có đủ cơ sở khẳng định có những nội dung xuyên tạc, vu khống, xúc phạm nghiêm trọng đến uy tín, danh dự, nhân phẩm của các cá nhân; nội dung thuộc bí mật cá nhân, bí mật của gia đình và đời sống riêng tư theo quy định của luật An ninh mạng, luật Báo chí, luật Xuất bản và các quy định pháp luật có liên quan trong lĩnh vực thông tin và truyền thông

Xem nhanh 20h ngày 30.1: Diễn biến vụ án Nguyễn Phương Hằng | 3 ông Tây xin tiền ở Phú Quốc

Phú Quốc: Xuất hiện nhóm 3 ông Tây đứng ở chợ xin tiền để … đi du lịch

Ngày 30.1, ông Huỳnh Quang Hưng, Chủ tịch UBND TP.Phú Quốc (Kiên Giang), cho biết đang chỉ đạo tìm hiểu vụ nhóm du khách nước ngoài đứng xin tiền ở chợ Dương Đông.

"Theo tôi, có thể đây là hành vi để chụp hình câu like của nhóm du khách này mà thôi. Tuy nhiên, tôi cũng đã yêu cầu lực lượng công an tìm hiểu và sẽ có báo cáo sớm", ông Hưng cho hay.

Trước đó, một người dân ở P.Dương Đông gửi cho PV Thanh Niên hình ảnh và clip ghi lại cảnh một nhóm du khách gồm 3 người đàn ông đứng ở một khu chợ để xin tiền. Hai trong 3 người này cầm một tấm giấy carton ghi những dòng chữ khá nắn nót "Xin chào! Chúng tôi đến từ Nga. Chúng tôi đã đi du lịch mà không có tiền trong 5 năm nay. Hãy ủng hộ hành trình của chúng tôi. Cám ơn!".

Còn theo đoạn clip dài gần 1 phút 30 giây cho thấy, có rất nhiều người không ngần ngại móc túi lấy tiền đưa cho 3 du khách này, trong đó có cả những tờ tiền mệnh giá khá cao. Các du khách này nhanh chóng nhận tiền, cho ngay vào túi rồi bập bẹ hai tiếng "cám ơn".

Theo xác minh của PV Thanh Niên, những hình ảnh trong clip được ghi tại đường Ngô Quyền, phía dưới chân cầu Nguyễn Trung Trực, ngõ vào chợ Dương Đông, thuộc KP4, P.Dương Đông, TP.Phú Quốc.

