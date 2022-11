Xem nhanh 20H ngày 30.11: Tấm ảnh rắc rối trên đường tàu của cầu thủ Dortmund | Sự thật về 'trà đá bà Vân'

Bản tin "Xem nhanh 20h" ngày 30.11 của BáoThanh Niên có những thông tin đáng chú ý sau:

Xử phạt quán cà phê đường tàu để dàn cầu thủ Dortmund ngồi trên đường ray

Liên quan đến sự việc nhóm cầu thủ CLB Borussia Dortmund kê ghế chụp ảnh ngay trên đường ray tàu hỏa tại quán cà phê Toa (P.Cửa Nam, Q.Hoàn Kiếm, Hà Nội), sáng 30.11, lực lượng chức năng đã lập rào chắn các cửa ra vào tại quán.

Địa điểm mà các cầu thủ Dortmund tụ tập chiều 29.11 là đường tàu chạy qua phố Điện Biên Phủ. Nơi đây có biển báo tiếng Việt và tiếng Anh với nội dung “Khu vực nguy hiểm, không tụ tập đông người, quay phim, chụp ảnh. Không đi đứng ngồi trên đường sắt và hai bên đường sắt". Ngoài việc phong tỏa cơ sở cà phê này, lực lượng chức năng cũng dỡ phần vỉa hè lát gạch đỏ cạnh đường ray.

Theo người dân địa phương, sau khi các cầu thủ Dortmund dời đi không lâu, lực lượng chức năng đã có mặt xử lý quán cà phê này.

Trưa 30.11, trao đổi với Thanh Niên, ông Phạm Thanh Tùng, Phó chủ tịch UBND P.Cửa Nam, cho biết sau khi nhận được thông tin nhóm cầu thủ Dortmund ngồi trên đường ray tàu hỏa, chính quyền đã lập tức cử lực lượng đến quán xác minh làm rõ.

"Đúng là có sự việc đó, ngay sau khi chúng tôi có mặt, chủ cơ sở thông tin do bên truyền thông CLB Dortmund muốn lấy hình ảnh mang tính chất tiêu biểu của Việt Nam. Những cầu thủ chỉ ngồi đó chụp ảnh chứ không dùng cà phê rồi đi ngay sau vài phút. Tuy nhiên, Q.Hoàn Kiếm trước đó đã có chủ trương cấm kinh doanh cà phê đường tàu", ông Tùng thông tin.

Theo ông Tùng, quán cà phê Toa không nằm trong 30 hộ kinh doanh dịch vụ cà phê đường tàu bị thu hồi giấy phép nên khi Q.Hoàn Kiếm có chủ trương cấm kinh doanh cà phê đường tàu, quán này vẫn hoạt động. Tuy nhiên, tại thời điểm kiểm tra, chủ quán không có mặt tại Hà Nội, cơ sở không xuất trình được giấy phép kinh doanh.

Cựu giám đốc Bệnh viện mắt TP.HCM xin lỗi các bác sĩ đồng phạm

Ngày 30.11.2022, phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo Nguyễn Minh Khải (50 tuổi, cựu Giám đốc Bệnh viện Mắt TP.HCM) và 7 đồng phạm là thuộc cấp của bị cáo Khải, về tội “vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng” tiếp tục diễn ra với phần luận tội của đại diện Viện KSND TP.HCM. Đại diện Viện KSND TP.HCM đánh giá bị cáo Nguyễn Minh Khải là chủ mưu, chỉ đạo; các bị cáo còn lại giúp sức cho bị cáo khải.

Từ đó, Viện KSND đề nghị HĐXX tuyên bị cáo Nguyễn Minh Khải từ 8 - 9 năm tù; các bị cáo Võ Thị Chinh Nga (56 tuổi, cựu phó giám đốc, tổ trưởng tổ chuyên gia); Phí Duy Tiến (63 tuổi, cựu phó giám đốc, tổ trưởng tổ thẩm định); Nguyễn Quốc Toản (62 tuổi, cựu Trưởng khoa Phẫu thuật gây mê hồi sức, Chủ tịch Hội đồng đánh giá hàng mẫu) từ 3 - 4 năm tù. 4 bị cáo còn lại trong vụ án bị đề nghị từ 12 tháng 8 ngày tới 30 tháng tù.

Đặc biệt, cho tới thời điểm diễn ra phiên tòa bị cáo Khải chưa nộp tiền khắc phục hậu quả do không đồng ý với số tiền thiệt hại trong cáo trạng. Tuy nhiên, trước khi Viện KSND TP.HCM luận tội, theo thông báo của HĐXX, bị cáo Nguyễn Minh Khải đã xin khắc phục một phần hậu quả là 1 tỉ đồng. Đồng thời bị cáo cũng gửi lời xin lỗi tới các bác sĩ là bị cáo trong vụ án.

Nguyên Giám đốc Công an An Giang Bùi Bé Tư bị cách tất cả chức vụ trong Đảng

Ngày 30.11, tại trụ sở T.Ư Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì họp Ban Bí thư để xem xét, thi hành kỷ luật các ông: Bùi Bé Tư, thiếu tướng, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Giám đốc Công an tỉnh An Giang, và Nguyễn Thượng Lễ, đại tá, nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Phó bí thư Đảng uỷ, nguyên Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang.

Sau khi xem xét đề nghị của Ủy ban Kiểm tra T.Ư, Ban Bí thư nhận thấy, ông Bùi Bé Tư trong thời gian giữ chức vụ Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Bí thư Đảng uỷ, Giám đốc Công an tỉnh đã vi phạm nguyên tắc tổ chức, hoạt động, quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, quy định về những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương; vi phạm quy định của Bộ Công an và quy chế làm việc trong việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; chịu trách nhiệm chính, trách nhiệm người đứng đầu về những vi phạm, khuyết điểm của Ban Thường vụ Đảng ủy Công an tỉnh nhiệm kỳ 2015 - 2020; thiếu kiểm tra, giám sát để nhiều đơn vị của công an tỉnh vi phạm nghiêm trọng trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm dẫn đến bỏ lọt tội phạm, trong quản lý các đối tượng, trong công tác tổ chức cán bộ; một số cấp uỷ và nhiều lãnh đạo, cán bộ cấp dưới bị xử lý kỷ luật, bị khởi tố, điều tra.





Ban Bí thư quyết định thi hành kỷ luật cách chức tất cả các chức vụ trong Đảng đối với các ông Bùi Bé Tư.

Sự thật về quán ‘trà đá bà Vân’, sáng bán trà, chiều đi xế hộp tiền tỉ

Mới đây, mạng xã hội Facebook xuất hiện hình ảnh và nội dung về một quán trà đá mới khai trương. Đáng nói, quán trà đá này ở trong một ngôi nhà rộng, mặt tiền đẹp và có biển quảng cáo điện tử với dòng chữ “trà đá bà Vân”.

Theo nội dung được chia sẻ, người phụ nữ bán trà đá chỉ bán hàng vì đam mê chứ không phải kiếm tiền. Thậm chí, đến chiều về, bà lại đánh chiếc xe sang Mercedes vào nhà thu hút sự quan tâm lớn của cộng đồng mạng.

Theo tìm hiểu của phóng viên, quán trà đá nói trên nằm ở số 150 Hạ Đình (P.Hạ Đình, Q.Thanh Xuân, Hà Nội), chủ quán trà đá là bà Lê Thị Hồng Vân (60 tuổi).

Chia sẻ về hình ảnh gây xôn xao mạng xã hội, bà Vân cho biết bà rất bất ngờ vì đây chỉ là hình ảnh những khách hàng hay uống trà ở quán trêu mình chứ không phải bản thân giàu có như trong nội dung được đăng trên Facebook.

“Các cháu uống nước ở đây rồi chụp ảnh trêu tôi khi thấy biển hiệu quán trà đá bằng đèn led. Nói thật, ở tuổi của tôi thì đúng là không phải bán nước vì tiền nữa. Tiền thì lúc nào cũng cần nhưng giờ mình chỉ cần sức khoẻ. Mỗi ngày ở đây, tôi chỉ kiếm chút tiền lẻ mua rau và bán trà đá để giải khuây”, bà Vân cười và chia sẻ.

Bà Vân cho biết thêm bà đã bán trà đá được 24 năm. “Trước đây, người dân đến uống trà đá đông lắm, tôi để bàn ghế ở vỉa hè đối diện mà lúc nào cũng đông khách. Có những hôm bán được cả trăm cốc trà đá nhưng từ khi có dịch bệnh, nhiều người đã bỏ thói quen này nên khá vắng khách”, bà Vân kể.

Về ngôi nhà mặt phố, giá tiền tỉ bà Vân thừa nhận đây chính là nhà mình. Trước đây, ngôi nhà được hai vợ chồng bà mua từ năm 1989. Sau đó, được xây đơn giản với mục đích cho thuê phòng trọ, bà Vân chỉ sử dụng một khoảng không gian ở tầng 1 để bán trà đá. Khi những người con của vợ chồng bà trưởng thành, về nhà mở cơ sở nha khoa, căn nhà mới được xây khang trang như thế.

“Vừa rồi con gái tôi làm biển quảng cáo cho phòng khám nha khoa, khi thấy tôi bán trà đá ở dưới, nên các con tiện để dòng chữ ‘trà đá bà Vân” thôi chứ tôi đã bán ở đây bao nhiêu năm, ai chả biết”, bà Vân nói.

Nhiều năm bán trà đá, ở tuổi 60, bà Vân phải thức dậy từ 5 giờ sáng để chuẩn bị bởi đối tượng phục vụ chính là những công nhân của nhà máy Rạng Đông. “Tôi bán sớm chủ yếu để phục vụ người dân lao động, người ta đi sớm, qua làm chén nước, bao thuốc xong là người ta đi luôn”, bà nói thêm.

Cuối cùng, nói về chiếc Mercedes được cho là của bà mỗi khi chiều về, bà Vân cho hay, đó là xe của bạn con gái bà mang đến gửi. "Làm sao mà tôi giàu thế, bán trà đá mà mua được xe này thì ở Hà Nội chắc ai cũng bán", bà Vân dí dỏm chia sẻ.

"Xem nhanh 20h" của Báo Thanh Niên sẽ quay trở lại vào lúc 20 giờ tối mai 30.11 với những thông tin trong nước và quốc tế nóng hổi khác tại địa chỉ thanhnien.vn và kênh YouTube Báo Thanh Niên.