Xem nhanh 20h ngày 30.6: Cần lưu ý gì kể từ 1.7 | Ấm lòng shipper ‘chạy mưa’ giúp gia chủ

Từ 1.7.2025, ghi địa chỉ trên hóa đơn điện tử như thế nào?

Từ ngày 1.7, danh mục địa bàn hành chính mới (cấp tỉnh, cấp xã) chính thức có hiệu lực. Hiện tại, rất nhiều doanh nghiệp băn khoăn liệu có phải thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hay không? Khi xuất hóa đơn điện tử, thông tin địa chỉ của người nộp thuế sẽ được thể hiện như thế nào?

Xung quanh vấn đề này, trao đổi với Thanh Niên sáng 30.6, đại diện Ban Nghiệp vụ (Cục Thuế, Bộ Tài chính) cho biết, Cục Phát triển doanh nghiệp nhà nước (Bộ Tài chính) và các cơ quan đăng ký kinh doanh đã chốt là sẽ không yêu cầu doanh nghiệp phải sửa Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, vì không ảnh hưởng gì.

Từ 1.7, chưa cập nhật địa chỉ mới trên hóa đơn điện tử có bị phạt không?

14 thủ tục đất đai sẽ do cấp xã giải quyết mà người dân cần biết

Từ ngày 1.7, chính quyền địa phương 2 cấp sẽ chính thức vận hành. Bộ Nông nghiệp và Môi trường cũng phân cấp 14 thủ tục hành chính đất đai cho UBND cấp xã, nhằm rút ngắn thời gian xử lý các công việc thường xuyên, gần gũi với người dân.

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Đỗ Đức Duy cũng đã chỉ đạo các cơ quan chức năng không được yêu cầu người dân điều chỉnh hồ sơ đất đai chỉ vì sáp nhập hành chính. Toàn bộ giấy tờ đất đai còn hiệu lực vẫn tiếp tục sử dụng. Việc chỉnh lý chỉ thực hiện khi người dân tự nguyện làm các thủ tục hành chính liên quan. Do vậy người dân an tâm các giấy tờ về nhà đất lâu nay vẫn có hiệu lực và quy trình vẫn không có gì thay đổi so với trước.

Những quyền lợi bảo hiểm y tế bắt đầu từ 1.7.2025

Ngày 1.7 là ngày Bảo hiểm y tế Việt Nam, ngày 1.7 cũng là thời điểm chính thức có hiệu lực của hàng loạt chính sách mới mang tính đột phá trong luật Bảo hiểm y tế sửa đổi năm 2024. Người dân sẽ được hưởng thêm nhiều quyền lợi khi khám chữa bệnh, như được thanh toán khi khám bệnh tại nhà, được chi trả 100% sau 5 năm tham gia liên tục, không cần chuyển tuyến, được khám tại nơi tạm trú,…

Xem nhanh 20h ngày 30.6: Cần lưu ý gì kể từ 1.7 | Ấm lòng shipper ‘chạy mưa’ giúp gia chủ

Những thay đổi này không chỉ mở rộng quyền lợi mà còn thể hiện quyết tâm thực hiện công bằng y tế, chăm sóc sức khỏe toàn dân một cách thiết thực và bền vững.

Bản tin "Xem nhanh 20h" sẽ quay trở lại vào lúc 20 giờ tối mai với những thông tin trong nước và quốc tế nóng hổi khác tại địa chỉ Thanhnien.vn và kênh YouTube Báo Thanh Niên.