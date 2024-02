Xem nhanh 20h ngày 4.2: Vạch trần tà đạo 'Bà cô Dợ' | Dựng lều canh hoa tết xuyên đêm ở TP.HCM

Bản tin "Xem nhanh 20h" ngày 4.2 của Báo Thanh Niên có những thông tin đáng chú ý sau:

Vạch trần tà đạo 'Bà cô Dợ' tự xưng sinh ra Chúa để truyền dị giáo

Cùng với sự phát triển của công nghệ, mạng xã hội, các tổ chức dị giáo như "Đức chúa trời mẹ", "Ân điển cứu rỗi", "Tia chớp phương Đông", "Bà cô Dợ", "Giê sùa"… đã xâm nhập vào các tỉnh miền núi phía bắc và gây nhiều hệ lụy đến tình hình an ninh trật tự địa bàn. Trong số này, nổi bật lên là "Bà cô Dợ" đã xuyên tạc kinh thánh, tuyên truyền, lôi kéo người dân tham gia các hoạt động bất hợp pháp.

Công an tuyên truyền pháp luật, khuyên người dân tránh xa tà đạo tại bản Co Pục (xã Hua Thanh, H.Điện Biên, Điện Biên) TRẦN CƯỜNG

Nói về nguồn gốc của "Bà cô Dợ", đại úy Giàng A De, Phó đội trưởng Đội An ninh tôn giáo, thuộc Phòng An ninh nội địa (PA02) Công an tỉnh Điện Biên, cho hay người này tên thật là Vừ Thị Dợ (47 tuổi) hiện định cư ở Mỹ. Người phụ nữ này tự xưng đã đẻ 4 người con, trong đó con út của mình là Chúa.

Tiểu thương mắc võng, trải chiếu thức xuyên đêm canh hoa tết: ‘Phải cố gắng thôi’

"Phải cố gắng thôi" đó chắc là điều mà bất kỳ tiểu thương bán hoa tết năm nào cũng tự dặn lòng. Hoa thì đẹp, rất nhiều hoa tạo nên cảnh tượng có phần nên thơ, ngập tràn không khí tết. Nhưng đâu đó vẫn có những nỗi lo.

Những địa điểm bán hoa tết với ngập tràn sắc màu Võ Hiếu

Hình ảnh những chiếc võng, lều dựng tạm, thậm chí là tấm bạt trải vội trên nền đất lạnh là cảnh tượng dễ dàng bắt gặp ở các điểm bán hoa tết tại TP.HCM trong những ngày sát tết.

Chậu lan dát vàng xuất hiện ở khu nhà giàu: Cao 4 mét, thợ cắm phải bắt giàn giáo

Chị Nguyễn Thị Anh Đào là chủ sở hữu chậu lan hồ điệp này. Chị Đào cho biết chậu lan hồ điệp được trưng bày ngay gần phố đêm Thảo Điền (TP.Thủ Đức). Tuy vậy, những cánh hoa vẫn còn rất tươi và độ đẹp của bông có thể giữ từ 4 – 6 tuần. Đồng thời, để tạo điểm nhấn, bên cạnh chậu chị có để thêm một đôi dép dát vàng 24k.

Ngoài ra, chị Đào còn nhập khoảng 6.000 cây hoa lan hồ điệp, đủ màu sắc để phục vụ nhu cầu khách mua trong dịp cận Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024. Chị Đào chia sẻ, năm nay lượng khách đã đạt khoảng 40%, sức mua về lan hồ điệp vẫn sẽ tăng cao trong những ngày cuối năm.

