Xem nhanh 20h ngày 4.5: Khởi tố ông Mai Tiến Dũng | Bắt tạm giam cựu bí thư Bắc Giang

Khởi tố ông Mai Tiến Dũng

Trao đổi với báo chí tại họp báo Chính phủ chiều 4.5, trung tướng Tô Ân Xô, người phát ngôn Bộ Công an, cho biết mở rộng điều tra vụ án đưa hối lộ, nhận hối lộ, lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ xảy ra tại tỉnh Lâm Đồng và một số địa phương liên quan, ngày 30.4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt bị can để tạm giam đối với ông Mai Tiến Dũng, nguyên Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ.

Ông Dũng bị khởi tố về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Sau khi Viện Kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn, Bộ Công an phối hợp các lực lượng liên quan đã thực hiện thủ tục tố tụng theo quy định.

Ông Mai Tiến Dũng, nguyên Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ T.N

Trước đó, ông Mai Tiến Dũng, nguyên Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, bị thi hành kỷ luật hình thức cảnh cáo do đã có vi phạm, khuyết điểm trong quá trình công tác và Ban Bí thư đã thi hành kỷ luật về Đảng.

Cá chết nổi trắng hồ Bàu Sen nhiều chưa từng có, người dân nói gì?

Cá chết nổi trắng mặt hồ. Những khu vực khác xác cá chết la liệt, tấp sát vào bờ, bốc mùi hôi nồng nặc. Ngoài ra, số cá khác cũng đang có dấu hiệu lừ đừ, sắp chết. Đó là những hình ảnh được phóng viên ghi lại được tại mặt hồ Bàu Sen (ở phường Lê Hồng Phong, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định) vào sáng 4.5.2024.

Người dân sống ven hồ chia sẻ việc cá chết các năm khác vẫn xảy ra. Tuy nhiên chưa có năm nào cá chết nhiều như năm nay.

Ông Trương Sơn Bình (63 tuổi, sống gần hồ Bàu Sen) cho biết: "Ngày xưa năm nào cũng như năm nào, có năm thì hai đợt, có năm thì một đợt. Nước ở đây thì độc không có nước chảy, thứ hai là do thiếu oxy. Hôm qua thì nước có màu xanh, sạch mà sáng nay cá chết chuyển sang màu vàng".

Theo người dân địa phương, tình trạng cá ở hồ Bàu Sen chết hàng loạt từng xảy ra vào các năm trước THANH QUÂN

Trao đổi với phóng viên Báo Thanh Niên, ông Hoàng Xuân Hải, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Lê Hồng Phong, cho biết sau khi nhận được thông tin đã cử lực lượng xuống dọn xác cá chết. Theo đánh giá ban đầu thì hiện tượng cá chết này là do nắng nóng thiếu oxy. Có nhiều con cá chết được vớt lên nặng đến 2 kg.

