Xem nhanh 20h ngày 6.4: Việt Nam đề nghị Mỹ lùi thời hạn áp thuế | Bị can Ty Na bật khóc khi bị còng tay

Việt Nam đề nghị Mỹ lùi thời hạn áp thuế, đàm phán đôi bên cùng có lợi

Ngày 6.4, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn, Tổ trưởng Tổ công tác về tăng cường hợp tác, chủ động thích ứng với điều chỉnh chính sách kinh tế, thương mại của Mỹ đã tiếp Đại sứ Mỹ tại Việt Nam Marc Knapper.

Chia sẻ về ý nghĩa quan trọng của cuộc điện đàm giữa Tổng Bí thư Tô Lâm và Tổng thống Donald Trump ngày 4.4 vừa qua, Phó thủ tướng Bùi Thanh Sơn khẳng định lại những thông điệp lớn của Tổng Bí thư, theo đó Việt Nam sẵn sàng đàm phán nhằm đưa mức thuế nhập khẩu về 0% đối với hàng hóa Mỹ, tăng cường mua sắm các mặt hàng Mỹ có thế mạnh và Việt Nam có nhu cầu.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn và Đại sứ Mỹ tại Việt Nam Marc Knapper ẢNH: BNG

Việt Nam tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa cho doanh nghiệp Mỹ kinh doanh và đầu tư tại Việt Nam, đồng thời, đề nghị Tổng thống Donald Trump lùi thời hạn áp thuế đối ứng với hàng hóa Việt Nam trong quá trình đàm phán thuế quan giữa hai nước.

Phó thủ tướng thông báo với Đại sứ Marc Knapper về việc Tổng Bí thư Tô Lâm đã cử Đặc phái viên, Phó thủ tướng Chính phủ Hồ Đức Phớc tới Mỹ để tiếp tục cụ thể hoá các nội dung này, đề nghị phía Mỹ ưu tiên thu xếp các cuộc gặp của Phó thủ tướng và Đoàn với các đối tác Mỹ, nhằm sớm đạt thỏa thuận, vì lợi ích của người dân và doanh nghiệp hai nước.

Vụ 'mẹ giết con' ở Quảng Nam: Công an tỉnh cho biết lý do phục hồi điều tra

Sáng 6.4, trao đổi với PV Thanh Niên, đại tá Nguyễn Hà Lai, Phó giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Nam, cho biết liên quan đến vụ án "mẹ giết con" ở Quảng Nam, nghi để trục lợi tiền bảo hiểm, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã thu thập tài liệu, chứng minh Tô Thị Ty Na (44 tuổi, ở khu phố 3, TT.Hà Lam, H.Thăng Bình, Quảng Nam) có hành vi giết con mình.

Cũng theo đại tá Lai, cháu bé chết ở trong thùng nước và qua công tác đấu tranh, hồ sơ tài liệu cũng đã cho thấy người mẹ đã gây ra cái chết đối với con mình.

"Sau khi giết con mình thì bị can nhận được số tiền bảo hiểm lớn, nhưng để kết luận rằng người này cố tình giết con mình để trục lợi tiền bảo hiểm hay không thì đang trong quá trình điều tra. Hiện nay, vụ việc đang trong quá trình điều tra nên Cơ quan CSĐT chưa thể cung cấp thông tin chi tiết được, khi nào có kết quả hoàn thiện hồ sơ chính thức thì sẽ cung cấp đầy đủ", đại tá Lai nói.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Nam đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Tô Thị Ty Na ẢNH: NAM THỊNH

Trả lời câu hỏi trước đây khi chưa giải thể công an cấp huyện, thì vụ việc này đã được Công an H.Thăng Bình vào cuộc điều tra, nhưng sau đó tạm đình chỉ vụ án, tuy nhiên lý do gì Công an tỉnh lại cho điều tra lại, đại tá Lai cho biết vụ việc không do ai khai báo cả, mà do công tác kiểm tra thường xuyên của Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đối với công an các cấp huyện.

"Kiểm tra hồ sơ từ tháng 9.2024, thì thấy việc giải quyết chưa đảm bảo nên Cơ quan CSĐT rút hồ sơ lên để phục hồi lại kiểm tra, xác minh", đại tá Lai nói.

Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Nam thông tin thêm, đối với vụ một người con trai khác của bà Na cũng chết vì lý do "chết nước", thì lực lượng chức năng sẽ tiếp tục thu thập tài liệu, xác minh, phân tích.

