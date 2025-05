Xem nhanh 20h ngày 6.5: Sẽ ‘vén màn’ lòng se điếu 40 m | Có thiếu sót trong điều tra vụ tai nạn ở Vĩnh Long

Bản tin "Xem nhanh 20h" ngày hôm nay có các tin tức đáng chú ý sau:

TP.HCM sẽ kiểm tra, truy xuất nguồn gốc lòng se điếu đang gây 'bão' MXH

Trao đổi với báo chí bên lề kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XV, sáng 6.5.2025, bà Phạm Khánh Phong Lan - giám đốc Sở An toàn thực phẩm TP.HCM, cho biết Sở đang tiến hành rà soát, kiểm tra nguồn gốc các sản phẩm 'lòng se điếu' trên thị trường.

Những ngày qua, câu chuyện lòng se điếu trở thành đề tài “nóng” trên mạng xã hội khi một số người, trong đó có đầu bếp nổi tiếng, nêu quan điểm rằng không thể nào có nhiều lòng se điếu để bán tràn lan trên thị trường như vậy. Một số người cho rằng để có được số lượng lòng được gọi là “se điếu” lớn như vậy, đơn vị cung cấp đã “phù phép” bằng hóa chất và sau đó bán với giá tiền triệu để thu lời.

TP.HCM vào cuộc ‘vén màn’ lòng se điếu dài 40 m

Vài năm qua, có một thương hiệu chuyên bán lòng se điếu nổi tiếng trên mạng xã hội với các video giới thiệu quán ăn và món ăn này thu hút hàng triệu lượt xem. Trong đó, cuối năm ngoái, có một video ghi lại cảnh chủ quán giới thiệu bộ lòng se điếu nặng tới 5,8 kg và dài tận 40 m. Những ngày gần đây, khi câu chuyện về lòng se điếu nóng lên, đoạn video này được dân mạng chia sẻ trở lại và nhiều ý kiến cho rằng kể cả lòng heo bình thường cũng không thể dài đến hàng chục m như vậy chứ chưa nói đến lòng se điếu hiếm gặp.

Video giới thiệu bộ lòng se điếu dài tận 40 m được chia sẻ trở lại trên mạng xã hội ẢNH CHỤP MÀN HÌNH

Bà Phạm Khánh Phong Lan cũng cho biết việc quảng cáo lòng se điếu dài tới 40 m là hành vi gian lận thương mại trong chế biến để tăng lợi nhuận và đúng là lòng se điếu rất hiếm. Bà Lan nói thêm "Sở An toàn thực phẩm TP.HCM đang kiểm tra truy xuất nguồn gốc, lấy mẫu kiểm nghiệm để phát hiện phụ gia (nếu có) trong sản phẩm này”.

Bộ Công an: Có thiếu sót trong điều tra, giải quyết vụ tai nạn tại Vĩnh Long

Chiều 6.5, tại họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 4, Báo Thanh Niên đặt câu hỏi liên quan vụ tai nạn giao thông tại H.Trà Ôn (Vĩnh Long) năm 2024 khiến một nữ sinh tử vong và người cha dùng súng tự chế bắn tài xế gây tai nạn. Viện KSND tối cao sau đó đã bãi bỏ quyết định không khởi tố vụ án của Viện KSND H.Trà Ôn.

Thiếu tướng Hoàng Anh Tuyên, người phát ngôn Bộ Công an ẢNH: GIA HÂN

Tiến độ điều tra vụ án tới nay ra sao, có phát hiện sai phạm trong quá trình điều tra, tố tụng, bỏ lọt tội phạm trước đây hay không?

Xem nhanh 20h ngày 6.5: Sẽ ‘vén màn’ lòng se điếu 40 m | Có thiếu sót trong điều tra vụ tai nạn ở Vĩnh Long

Theo thiếu tướng Hoàng Anh Tuyên, người phát ngôn Bộ Công an, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ban hành văn bản kiến nghị Viện KSND tối cao hủy bỏ quyết định không khởi tố vụ án hình sự số 73 của Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an H.Trà Ôn và hủy bỏ các quyết định giải quyết khiếu nại liên quan đến vụ việc.

Theo thiếu tướng Hoàng Anh Tuyên, đã phát hiện các thiếu sót, chưa chặt chẽ trong điều tra, giải quyết vụ việc của một số cơ quan tố tụng H.Trà Ôn và tỉnh Vĩnh Long liên quan vụ tai nạn khiến nữ sinh tử vong.

Bản tin "Xem nhanh 20h" sẽ quay trở lại vào lúc 20 giờ tối mai với những thông tin trong nước và quốc tế nóng hổi khác tại địa chỉ Thanhnien.vn và kênh YouTube Báo Thanh Niên.