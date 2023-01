Xem nhanh 20h ngày 7.1: Chốt phương án cứu nạn bé Hạo Nam | Cảnh sát hình sự bị sát hại

Bản tin "Xem nhanh 20h" ngày 7.1.2023 của Báo Thanh Niên có những thông tin đáng chú ý sau:

Phương án mới để nhổ cọc bê tông, đưa bé Hạo Nam lên mặt đất

Đến ngày 7.1.2023, công tác cứu nạn bé Thái Lý Hạo Nam (bé trai 10 tuổi) rơi xuống cọc bê tông sâu 35m của công trình cầu Rọc Sen thuộc xã Phú Lợi (huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp) vẫn được triển khai.

Trước đó vào tối 6.1, Ban chỉ huy cứu hộ cứu nạn của tỉnh Đồng Tháp cho biết, sau khi đánh giá, thảo luận, các chuyên gia tại hiện trường đề xuất một số phương án khả thi để nhấc trụ bê tông lên mặt đất để đưa thi thể bé Hạo Nam ra ngoài. Theo đó, phương án đưa được các chuyên gia đồng thuận là sử dụng kết hợp giữa cọc ván thép và ống vách thép trong quá trình làm sạch đất xung quanh trụ bê tông.

Cảnh sát hình sự bị kẻ say xỉn sát hại giữa giao lộ

Trưa 7.1.2023, Công an quận 10 đã báo cáo nhanh về vụ việc. Nạn nhân được xác định là một thượng úy 34 tuổi, là trinh sát Đội Cảnh sát hình sự của Công an quận 10.

Vào lúc 23 giờ 30 phút ngày 6.1, thượng úy này đang trên đường từ cơ quan về nhà. Khi đi đến đoạn vòng xoay đường Lê Quang Định - Phạm Văn Đồng (quận Gò Vấp) thì va chạm xe với hai người đi đường và xảy ra xô xát.

Theo thông tin ban đầu, một trong hai người va chạm tên là Phạm Tròn (37 tuổi, chưa rõ lai lịch) đang trong tình trạng say xỉn. Nghi phạm Phạm Tròn đã cầm dao đâm thượng úy 6 nhát. Công an quận Gò Vấp đã đưa thượng úy cảnh sát hình sự đi cấp cứu tại Bệnh viện Nhân dân Gia Định. Tuy nhiên, đến 0 giờ 10 phút ngày 7.1, thượng úy đã qua đời.





Công an quận 10 đã cử cán bộ liên hệ Công an quận Gò Vấp để phối hợp ban đầu, đồng thời cử cán bộ túc trực tại Bệnh viện Nhân dân Gia Định hỗ trợ gia đình thượng úy. Theo nguồn tin của Báo Thanh Niên, nghi phạm liên quan đến vụ việc có dấu hiệu say xỉn và đã bị bắt giữ ngay sau khi gây án. Vụ việc đang được công an khẩn trương làm rõ.

Tây Ninh và TP.HCM xuất hiện biến thể Covid-19 XBB mạnh hơn Omicron

Theo thông tin từ trang Thông tin Chính phủ, hệ thống giám sát bệnh truyền nhiễm đã ghi nhận sự xuất hiện của biến thể XBB ở Tây Ninh và TP.HCM

Bà Dr.Angela Pratt, Trưởng Đại diện WHO tại Việt Nam đánh giá, sự xuất hiện của biến thể mới này cho thấy đại dịch COVID-19 vẫn chưa kết thúc. Bất cứ nơi nào có dịch COVID-19 đang lưu hành, ở đó sẽ hiện diện nguy cơ gia tăng số ca mắc mới và sự xuất hiện của các biến thể mới nguy hiểm.

Biến thể XBB và các biến thể phụ của nó đã được phát hiện tại hơn 10 quốc gia trong khu vực Tây Thái Bình Dương, trong đó có Việt Nam và sẽ tiếp tục lây lan trong thời gian tới. Đặc biệt, biến thể XBB và các biến thể phụ của nó dễ lây lan hơn các biến thể phụ khác.

