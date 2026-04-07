Xem nhanh 20h ngày 7.4: Tài xế TP.HCM “nghỉ ngày cày đêm” tránh nóng | Đột kích lò mổ heo “chui” ở TP.HCM

Bản tin "Xem nhanh 20h" ngày hôm nay có các tin tức đáng chú ý sau:

Đột kích 2 lò giết mổ heo 'chui' trong hẻm sâu ở TP.HCM

Sáng 7.4, Trạm Chăn nuôi và Thú y khu vực 2 (thuộc Chi cục Chăn nuôi và Thú y TP.HCM) phối hợp Công an phường Tân Thới Hiệp cùng các đơn vị liên quan tiến hành kiểm tra đột xuất 2 cơ sở giết mổ heo không phép nằm sâu trong hẻm đường Hương lộ 80.

Trước đó, qua công tác nắm địa bàn, lực lượng chức năng phát hiện một lô heo được vận chuyển từ tỉnh khác vào TP.HCM, đưa về tiêu thụ tại 2 điểm giết mổ không phép trong khu dân cư. Đây là khu vực hẻm nhỏ, sâu, dân cư chủ yếu là người nhập cư. Cơ sở có tính cảnh giác cao, chỉ cần xuất hiện người lạ, thông tin nhanh chóng lan ra khiến việc tiếp cận, kiểm tra gặp nhiều khó khăn.

TP.HCM nắng 'rực lửa', tài xế chạy đêm đến mờ sáng tránh nóng

Nắng nóng gay gắt xuất hiện sớm, nhiều nơi vượt ngưỡng 40 độ C đang ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống người lao động ngoài trời. Tại TP.HCM, một số tài xế buộc phải điều chỉnh giờ chạy để tránh nóng.

TP.HCM nắng ‘rực lửa’, tài xế chạy đêm đến mờ sáng tránh nóng

Việc tắt app vào buổi trưa, chạy sớm hơn vào buổi sáng và quay lại hoạt động vào chiều tối đang trở thành lựa chọn của nhiều tài xế. Dù thu nhập có phần giảm, nhưng đây được xem là cách cần thiết để đảm bảo sức khỏe trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt.

Không riêng tài xế, nhiều lao động ngoài trời khác cũng chịu ảnh hưởng nặng nề. Theo cơ quan khí tượng, nắng nóng năm nay đến sớm hơn trung bình nhiều năm từ 2 đến 3 tuần, với nhiệt độ tại nhiều nơi vượt 40 độ C. Tại Nam bộ, mức nhiệt phổ biến từ 35 đến 38 độ, nhưng thực tế ngoài trời có thể cao hơn do bức xạ nhiệt từ mặt đường.

Trước điều kiện thời tiết khắc nghiệt, người lao động buộc phải thích nghi bằng nhiều cách khác nhau. Tuy nhiên, phía sau đó vẫn là áp lực mưu sinh, khi việc đảm bảo thu nhập luôn song hành với nỗi lo về sức khỏe.

