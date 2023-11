Xem nhanh 20h ngày 9.11: Danh tính trung tá làm chuyến bay delay | Hốt bạc, thoát lỗ nhờ livestream

Bản tin "Xem nhanh 20h" ngày 9.11 của Báo Thanh Niên có những thông tin đáng chú ý sau:



Công an Thái Bình sẽ có báo cáo về người tung tin mang súng lên máy bay

Ngày 9.11, nguồn tin của PV Thanh Niên cho biết, liên quan đến vụ việc hành khách tung tin mang súng lên máy bay khiến chuyến bay phải delay 2 giờ đồng hồ tại sân bay Đà Nẵng, sáng nay, Công an Thái Bình đã có thông tin về việc xử lý đối với trường hợp này.

Cụ thể, Công an Thái Bình xác định người tung tin mang súng lên máy bay là trung tá Lê Xuân Quang, Phó phòng An ninh mạng Công an Thái Bình. Vị này đang đi học tại Trường đại học Kỹ thuật - Hậu cần Công an nhân dân thuộc Bộ Công an (địa chỉ tại P.Ngọc Thụy, Q.Long Biên, TP.Hà Nội).

"Trước mắt, việc xử lý kỷ luật cán bộ sẽ thuộc thẩm quyền của Trường đại học Kỹ thuật - Hậu cần Công an nhân dân, nơi trung tá Quang đang theo học. Chiều nay, Công an Thái Bình sẽ có báo cáo chi tiết về việc này", nguồn tin cho biết.

Trước đó, như Thanh Niên đã đưa tin, vụ việc trên xảy ra với chuyến bay số hiệu VN 186, chặng bay từ Đà Nẵng đi Hà Nội, khởi hành theo lịch là 19 giờ 25 phút ngày 7.11 với tổng cộng 97 hành khách.

Lúc này, 2 nam hành khách ngồi ghế 29A và 30D "đùa giỡn nhau có súng trong người", 2 người này không có hành lý ký gửi. Do đó, cơ trưởng đã ra quyết định từ chối vận chuyển.

Hai hành khách sau đó bị đưa về phòng trực ban an ninh hàng không, qua lục soát người, hành lý xách tay thì không phát hiện súng, hàng nguy hiểm hay chất cấm, cháy nổ.

Cận cảnh những pha né nắp cống lồi lõm giữa đường: "Chạy ngang ai cũng giật mình"

Các phương tiện tham gia giao thông khi đi qua tuyến đường Xuân Thủy, phường Thảo Điền, thành phố Thủ Đức thường xuyên phải tìm cách né hoặc lao qua những chiếc nắp cống nhô cao hơn so với mặt đường.

Những chiếc nắp cống lồi lõm trên mặt đường Chiêu Ngô

Tuyến đường khá nhỏ, hai bên đường có nhiều nắp cống lồi lõm nên xe qua lại thường xuyên lấn làn để tránh dẫn đến tắc đường, gây mất an toàn giao thông trong khu vực.

Ngay trong khu phố "nhà giàu", trên đường Xuân Thủy ở TP.Thủ Đức, những chiếc nắp cống lồi lõm xuất hiện khiến bất kỳ ai đi ngang qua đều nơm nớp lo sợ. Cách đó không xa, trên tuyến đường Song Hành cũng gặp tình trạng tương tự với những nắp cống lồi lõm, nhô cao lên khỏi mặt đường từ 5 đến 7 cm. Một số khác thì thấp hơn mặt đường. Xe cộ lưu thông buộc phải đánh lái để tránh những "vật cản" không mong muốn.

