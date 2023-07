Xem nhanh 20h ngày 9.7: Thủ đoạn vòi tiền, vòi tình của phó chánh án | Quán nước mía lời to ngày nắng nóng

Bản tin "Xem nhanh 20h" ngày 9.7 của Báo Thanh Niên có những thông tin đáng chú ý sau:

Truy tố cựu phó chánh án nhận tiền, nhận tình để "chạy án" gây rúng động

Ngày 9.7.2023, theo nguồn tin của phóng viên Báo Thanh Niên, Viện KSND tối cao vừa hoàn tất cáo trạng, truy tố bị can Châu Văn Mỹ (53 tuổi, nguyên Phó chánh án TAND tỉnh Bạc Liêu) về hành vi nhận hối lộ.

Theo cáo trạng, bị can Châu Văn Mỹ được phân công là thành viên tham gia HĐXX phúc thẩm vụ án trộm cắp tài sản xảy ra tại ấp Vĩnh Tiến, xã Vĩnh Mỹ A, huyện Hòa Bình.

Trong vụ án này, nữ bị cáo (ngụ phường 8, thành phố Bạc Liêu) bị TAND huyện Hòa Bình tuyên phạt mức án 6 tháng tù. Sau đó, nữ bị cáo gửi đơn kháng cáo đến TAND tỉnh Bạc Liêu xin được giảm nhẹ hình phạt, cho hưởng án treo.

Được gợi ý chạy án, bị can Châu Văn Mỹ yêu cầu nữ bị cáo đưa 50 triệu đồng. Nữ bị cáo nói gia đình kinh tế khó khăn, không có đủ tiền. Nghe vậy, bị can Châu Văn Mỹ hứa phần tiền còn lại sẽ lo giúp nhưng nữ bị cáo phải thực hiện theo yêu cầu của mình.

Theo cáo trạng, từ thời điểm gặp nhau đến ngày 11.11.2022, bị can Châu Văn Mỹ đã nhiều lần chở nữ bị cáo đến nhà nghỉ và yêu cầu cho quan hệ tình dục. Sau nhiều lần như vậy, bị can Châu Văn Mỹ tăng số tiền chạy án lên 100 triệu đồng; còn cô gái đã dùng điện thoại chụp hình ảnh khỏa thân của bị can Mỹ và ghi âm lại để làm bằng chứng.

Ngày 8.11.2022, bị can Châu Văn Mỹ tham gia HĐXX phúc thẩm, tuyên phạt nữ bị cáo 6 tháng tù treo. Đến thời điểm này, bị can Châu Văn Mỹ đã lấy của nữ bị cáo 80 triệu đồng.

Ngày 11.11.2022, nữ bị cáo điện thoại hẹn gặp bị can Châu Văn Mỹ để đưa số tiền 20 triệu đồng còn lại. Tại một phòng nghỉ trong khách sạn, cô này đưa 20 triệu đồng cho bị can Mỹ. Khoảng 21 giờ 20 phút cùng ngày, Cơ quan điều tra Viện KSND tối cao bắt quả tang bị can Châu Văn Mỹ trong phòng nghỉ khách sạn, trên người không mặc quần áo, cùng tang vật là số tiền 20 triệu đồng.

Bán 6.000 cây mía/ngày, quán nước thu hàng trăm triệu mỗi tháng nhờ nắng nóng

12 giờ trưa, thời tiết nắng gắt, nhưng cửa hàng nước mía của bà Nguyễn Thị Liên trên phố Khâm Thiên (quận Đống Đa, thành phố Hà Nội) vẫn nườm nượp khách xếp hàng dài để đợi tới lượt mua nước mía. Càng nắng nóng, nhu cầu nước mía giải khát càng tăng cao, nhờ đó mà doanh thu của cửa hàng lên đến 50 triệu đồng/ngày cao điểm.

"Giống mía của mình là mía Cao Phong, Hòa Bình, hết mía Cao Phong, Hòa Bình thì vào lấy mía Thanh Hóa. Mía mình mua theo vườn, theo hecta, ngày nào cũng có công nhân chặt về. Mình bán theo cả cốc lẫn cả chai, theo cốc là 10.000 đồng/cốc 700 ml, mua 3 cốc tặng 1 cốc. Bán chai 1,5 lít là 25.000 đồng/chai. Doanh thu của mình cũng vô kể lắm, ví dụ như hôm nào nắng, đông khách thì nhiều mà ít khách thì doanh thu ít đi. Đông khách nhiều đỉnh điểm thì cũng rơi vào khoảng 40 – 50 triệu đồng/ngày", bà Nguyễn Thị Liên (chủ quán nước mía) cho biết.

Giá bán mỗi cốc nước mía là 10.000 đồng/cốc 700 ml và chai 1,5 lít có giá 25.000 đồng Ngọc Vũ

Bà Liên cho biết, cửa hàng mở cửa từ 5 giờ sáng tới 1 giờ sáng hôm sau. Những ngày cao điểm, gia đình bà phải huy động từ 6 đến 10 người làm vẫn không kịp bán. Đến giờ ăn cơm phải luân phiên nhau người ăn, người làm để phục vụ khách.

Những ngày cao điểm, gia đình bà Liên phải huy động từ 6 đến 10 người làm vẫn không kịp bán Ngọc Vũ

"Mình đảm nhiệm tất cả các công việc từ cạo mía, chặt mía cho các đại lý nhỏ lẻ, bán nước mía cho khách hàng đến lấy. Trong thời gian nắng nóng này thì mình làm luôn tay, luôn chân, tuy rất mệt nhưng mình cảm thấy rất vui vì số lượng khách rất đông. Mình cảm thấy tâm hồn sảng khoái, cũng không cần phải tập thể dục nhiều", anh Nguyễn Đình Lượng (nhân viên bán nước mía) chia sẻ.

"Tôi thì thường xuyên uống ở đây, một tuần cũng phải ba buổi. Nước mía ở đây ngon, mát mà giá cả thì rẻ, sạch sẽ. Tôi cũng muốn là cửa hàng này cũng cứ bán như vậy để phục vụ bà con, để chúng tôi cũng ra uống nước mía giải nhiệt ngày hè", bà Vũ Thị Hiền (quận Đống Đa, thành phố Hà Nội) chia sẻ thêm.

