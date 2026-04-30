Xem pháo hoa 30.4: Gửi xe giá rẻ ở đâu?

Theo Thanh Niên đưa tin trước đó, dịp lễ 30.4 năm nay, TP.HCM sẽ tổ chức bắn pháo hoa nghệ thuật tại 8 điểm, diễn ra từ 21 giờ đến 21 giờ 15 tối 30.4. Trong đó, 3 điểm bắn tầm cao tại khu vực đầu đường hầm sông Sài Gòn (P.An Khánh), khu trung tâm thành phố mới (P.Bình Dương) và quảng trường công viên Bà Rịa (P.Bà Rịa).

Song song, 5 điểm bắn pháo hoa tầm thấp được triển khai tại nhiều khu vực khác nhau, gồm: khu di tích lịch sử Địa đạo Củ Chi (xã An Nhơn Tây), công viên Văn hóa Đầm Sen (P.Bình Thới), khu vực tháp Saigon Marina IFC (P.Sài Gòn), khu biệt thự Kim Long (Nhà Bè), khu đô thị du lịch lấn biển Cần Giờ.

Tại khu vực trung tâm, điểm bắn pháo hoa tầm cao ở đầu đường hầm sông Sài Gòn (P.An Khánh) dự kiến thu hút đông người.

Để thuận tiện gửi xe với chi phí hợp lý, bạn trẻ có thể lựa chọn một số điểm giữ xe gần khu vực này. Cụ thể, bãi giữ xe tại công viên bờ sông Thủ Thiêm (P.An Khánh) có giá khoảng 4.000 đồng/chiếc theo khung 4 giờ ban ngày (từ 6 giờ đến 18 giờ) và 6.000 đồng/chiếc theo khung 4 giờ ban đêm (từ 18 giờ đến 6 giờ), thuận lợi di chuyển ra công viên bờ sông Sài Gòn để xem pháo hoa.

Cách đó không xa, bãi xe tại công viên Sáng Tạo (đường Lương Định Của, P.An Khánh) cũng áp dụng mức giá tương tự.

Ngoài ra, một điểm gửi xe khác tại số 97 Hồ Tùng Mậu (P.Bến Nghé, TP.HCM) có giá ngày thường gửi xe khoảng 10.000 đồng/chiếc. Một nhân viên trông xe cho biết trong dịp lễ có thể tăng lên từ 10 – 20 đồng/chiếc. Tại bãi giữ xe này người dân đặc biệt là giới trẻ có thể đi bộ đến khu vực hầm sông Sài Gòn (khoảng cách từ 500m – 1,5km) để xem pháo hoa.

Một lựa chọn khác là bãi giữ xe tại 59 Lê Lợi (P.Bến Nghé, TP.HCM) với mức giá khoảng 6.000 đồng/chiếc cho mỗi 4 giờ ban ngày (từ 6 giờ đến 18 giờ) và khoảng 9.000 đồng/chiếc cho mỗi 4 giờ ban đêm (từ 18 giờ đến 6 giờ).

Các nhân viên trông giữ xe cho biết người trẻ khi gửi xe xem pháo hoa cần sắp xếp ngay ngắn, đúng hàng lối, tránh để lộn xộn, đồng thời tự bảo quản tài sản cá nhân.

Kể từ 18 giờ đến 21 giờ 30 ngày 30.4, CSGT cấm tất cả các loại xe lưu thông vào các một số tuyến đường nhằm phục vụ tổ chức chương trình bắn pháo hoa kỷ niệm 51 năm ngày đất nước thống nhất nên người dân, đặc biệt là giới trẻ gửi xe trước 18 giờ để tránh bị cấm nhiều tuyến đường và tránh ùn tắc giao thông.

