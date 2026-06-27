Xem pháo hoa tối 2.7 tại TP.HCM, gửi xe ở đâu?

Theo Thanh Niên đưa tin trước đó, nhân dịp kỷ niệm 50 năm ngày thành phố Sài Gòn – Gia Định vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh (2.7.1976 - 2.7.2026), UBND TP.HCM tổ chức bắn pháo hoa tại 16 điểm, thời gian từ 21 giờ đến 21 giờ 15 ngày 2.7.

TP.HCM sẽ bắn pháo hoa 16 điểm vào tối 2.7 ẢNH: ĐỘC LẬP

Trong 5 điểm bắn pháo hoa nổ tầm cao kết hợp tầm thấp ngay tại trung tâm TP.HCM có khu vực đầu hầm sông Sài Gòn (P.An Khánh). Nơi đây dự kiến thu hút đông người đến xem.

Để thuận tiện gửi xe với chi phí phải chăng, bạn trẻ có thể lựa chọn một số điểm giữ xe gần khu vực này. Cụ thể, bãi giữ xe tại ga metro Bến Thành (P.Bến Thành), gửi xe máy có giá khoảng 4.000 đồng/lượt ở khung thời gian ban ngày (từ 6 giờ đến 18 giờ) và giá khoảng 6.000 đồng/lượt vào ban đêm (từ 18 giờ đến 6 giờ sáng hôm sau), thuận lợi di chuyển ra khu vực đầu hầm sông Sài Gòn (khoảng cách từ 1km – 1,5km) để xem pháo hoa.

Điểm giữ xe tại ga metro Bến Thành ẢNH: TUẤN QUANG

Ngoài ra, bạn trẻ cũng có thể gửi xe tại Central Market số 4 đường Phạm Ngũ Lão, P.Bến Thành, TP.HCM. Tại đây, đối với xe máy, 3 giờ đầu có mức giá khoảng 8.000 đồng (trong khung thời gian từ 6 giờ đến 21 giờ 59) và 10.000 đồng (trong khung thời gian từ 22 giờ đến 5 giờ 59). Với mỗi giờ tiếp theo tính 1.000 đồng, thuận lợi di chuyển ra khu vực đầu hầm sông Sài Gòn (khoảng cách từ 1,5km – 2km) để xem pháo hoa.

Điểm giữ xe tại số 4 đường Phạm Ngũ Lão, P.Bến Thành ẢNH: TUẤN QUANG

Một lựa chọn khác là bãi giữ xe tại công viên bờ sông Thủ Thiêm (P.An Khánh) có giá khoảng 4.000 đồng/chiếc/ 4 giờ ban ngày (từ 6 giờ đến 18 giờ) và 6.000 đồng/chiếc/ 4 giờ ban đêm (từ 18 giờ đến 6 giờ sáng hôm sau). Đây là vị trí thuận tiện cho những người chọn xem pháo hoa tại khu vực bờ sông.

Bãi gửi xe tại công viên bờ sông Thủ Thiêm với mức giá khoảng 6.000 đồng/chiếc ẢNH: TUẤN QUANG

Cách đó không xa, bãi gửi xe tại công viên Sáng Tạo (đường Lương Định Của, P.An Khánh) cũng áp dụng mức giá tương tự.

Bãi gửi xe tại công viên Sáng Tạo có mức giá khoảng 6.000 đồng/chiếc ẢNH: TUẤN QUANG

Nhân viên tại bãi gửi xe cho biết bạn trẻ nên sắp xếp xe đúng hàng lối, giữ cẩn thận vé xe, đồng thời tự bảo quản tài sản cá nhân. Ngoài ra, khu vực giữ xe đều có nhân viên trông xe thường xuyên tuần tra để đảm bảo an ninh, tuy nhiên người gửi xe vẫn cần nâng cao ý thức bảo quản tài sản của mình.