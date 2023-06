Xem trọn vẹn tour du đấu Mỹ của M.U, Real Madrid trên sóng truyền hình

VTVcab đã đạt được thoả thuận với đơn vị sở hữu bản quyền để phát sóng trực tiếp và độc quyền loạt 6 trận giao hữu vô cùng hấp dẫn tại Mỹ với sự hiện diện của các CLB hàng đầu châu Âu như Real Madrid, Barcelona, Juventus, AC Milan, Arsenal, M.U từ 22.7 đến 2.8 trên hệ thống truyền hình và ứng dụng ON Plus, ON, mạng xã hội của VTVcab.

Theo kế hoạch, giải giao hữu giữa các đội bóng châu Âu tại Mỹ mang tên Soccer Champions Tour 2023 bao gồm 8 trận bắt đầu từ ngày 22.7 và kết thúc vào ngày 2.8, diễn ra tại các thành phố như Dallas, Houston, Las Vegas, Los Angeles, Orlando và San Francisco.

Khán giả được xem màn trình diễn của các đội bóng hàng đầu châu Âu trên VTVcab

Alan Waxman, giám đốc điều hành Công ty đầu tư Sixth Street, đơn vị tổ chức sự kiện này, cho biết: "Chúng tôi tự hào được hợp tác với các CLB nổi tiếng nhất thế giới, nơi có những cổ động viên mạnh mẽ và cuồng nhiệt nhất thế giới, để mang đến cơ hội hiếm có này cho người hâm mộ Mỹ trải nghiệm các trận đấu ở cấp độ cao nhất".

Ở giải đấu này, trận đấu vào ngày 29.7 giữa Barcelona và Real Madrid ở Dallas (Texas) là tâm điểm. Ngoài cuộc so tài với Real Madrid, Barcelona còn đối đầu với Juventus (22.7) và AC Milan (1.8). Trong khi đó, Real Madrid gặp M.U (26.7) và Juventus (2.8).

Sự hiện diện của M.U cũng đảm bảo thương hiệu cho giải đấu giao hữu tại Mỹ của các đội bóng. Theo trang chủ của M.U, thầy trò HLV Erik ten Hag sẽ đi đến nhiều điểm đến khác nhau trên khắp nước Mỹ để tham gia các hoạt động cả trong và ngoài khuôn khổ thể thao.

Chuyến du đấu năm 2023 sẽ không chỉ chứng kiến sự trở lại của các CLB hàng đầu châu Âu, mà còn có là cơ hội quý giá dành cho những tài năng trẻ có cơ hội trải nghiệm, khẳng định tài năng trở thành ngôi sao của CLB trong tương lai.

Lịch trình dự kiến sự kiện giao hữu Soccer Champions Tour 2023

Ngày 22.7: Barcelona - Juventus (San Francisco)

Ngày 23.7: Real Madrid - AC Milan (Los Angeles)

Ngày 26.7: Arsenal - Barcelona (Los Angeles) (không độc quyền)

Ngày 26.7: Real Madrid - Man.United (Houston) (không độc quyền)

Ngày 27.7: Juventus - AC Milan (Los Angeles)

Ngày 29.7: Barcelona - Real Madrid (Dallas)

Ngày 1.8: AC Milan - Barcelona (Las Vegas)

Ngày 2.8: Juventus - Real Madrid (Orlando)