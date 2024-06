Xem trực tiếp đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam đấu Đài Loan hôm nay ở đâu?

Ở trận ra quân, đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam không thể tạo bất ngờ cho đội Úc vốn được đánh giá cao hơn, chấp nhận thua 0-3. Điểm sáng ở trận đấu này là chủ công Nguyễn Ngọc Thuân, người có những chuỗi ghi điểm ấn tượng, đặc biệt 3 điểm liên tiếp bằng phát bóng giúp đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam suýt giành chiến thắng ở ván ba.

Nguyễn Ngọc Thuân hứa hẹn tỏa sáng khi đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam chạm trán đội Đài Loan ở trận tranh vé vào tứ kết Cúp bóng chuyền nam Challenge châu Á 2024 AVC

Chạm trán với đội Đài Loan ở trận quyết định ngôi nhì bảng D diễn ra lúc 20 giờ 30 hôm nay, đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam cần cải thiện khâu phòng thủ, từ bắt bước một đến bám chắn vốn là điểm yếu lộ ra ở trận đầu. Các mũi tấn công Trương Thế Khải, Phạm Quốc Dư hay Quản Trọng Nghĩa, Dương Văn Tiên cũng cần nhiều hơn những khoảnh khắc bùng nổ để "chia lửa" cho tay ghi điểm số 1 Nguyễn Ngọc Thuân.

Một thuận lợi cho đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam khi đội Đài Loan mang đến giải lực lượng trẻ. Năm ngoái, các học trò HLV Trần Đình Tiền xuất sắc đánh bại chính đối thủ này để có mặt ở bán kết nên tâm lý tự tin khi tái đấu. Dẫu vậy ban huấn luyện đội tuyển Việt Nam cũng lưu ý các tuyển thủ phải hết sức tập trung, giải quyết tốt từng tình huống trên sân với mục tiêu cao nhất là tính hiệu quả.

Đội tuyển bóng chuyền Việt Nam cần cải thiện khả năng phòng ngự khi chạm trán với các đối thủ mạnh AVC

Trận đấu quyết định tấm vé vào tứ kết Cúp bóng chuyền nam Challenge châu Á giữa đội tuyển Việt Nam với đội Đài Loan diễn ra lúc 20 giờ 30 hôm nay (giờ Việt Nam) và được trực tiếp trên các nền tảng của VTVCab như On Sports +, ứng dụng On Plus. Người hâm mộ không thể đến sân cũng có thể xem và cổ vũ cho đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam tại địa chỉ: https://www.youtube.com/@kenhbongchuyenvietnam/streams.