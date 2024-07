Xem xét đặc cách tốt nghiệp THPT cho nam sinh bị đầu độc xyanua ở Đồng Nai

Bệnh nhân xuất viện lúc 16 giờ 30 phút ngày 8.7.2024, gia đình sẽ chuyển sang chỗ mới CHIÊU NGÔ

Bên cạnh cú sốc tâm lý, việc phải nhập viện điều trị trong thời gian dài khiến nam sinh này khá hoang mang vì bỏ lỡ kỳ thi tốt nghiệp THPT 2024.

“Bé có hỏi là 'mẹ ơi con bị như vậy thì làm sao con đi thi được?', bé hỏi xong bé khóc. Xong rồi tôi mới nói với bé là 'mẹ xin thầy rồi, thầy cho con được đặc cách thi lại, khi nào con khỏe con về con lại đi thi'”, chị T.T.Nh, mẹ của N.H.B.T, bộc bạch.

Trao đổi với phóng viên Báo Thanh Niên, ông Nguyễn Văn Viên, Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm (huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai), cho biết ngay sau khi biết tin em N.H.B.T bị ngộ độc và không thể thi tốt nghiệp, nhà trường đã liên hệ với người nhà để tiến hành làm các thủ tục xin đặc cách tốt nghiệp cho em và đã trình lên Sở GD-ĐT tỉnh Đồng Nai vào ngày 2.7.2024.

Trong năm học 2023-2024, em N.H.B.T đạt học lực khá, hạnh kiểm giỏi và có khiếu đánh trống rất hay CHIÊU NGÔ

“Căn cứ Điều 37, khoản 1 Thông tư 15/2020/TT-BGD-ĐT của Bộ GD-ĐT về việc ban hành quy chế thi tốt nghiệp THPT, vừa qua nhà trường đã gặp phụ huynh, tổ chức họp và xét xin đặc cách tốt nghiệp cho em. Nhà trường đã hoàn thiện đầy đủ hồ sơ, đúng quy định theo hướng dẫn và chuyển kịp thời cho Hội đồng thi Sở GD-ĐT tỉnh Đồng Nai; bao gồm đơn xin của gia đình, học bạ, giấy nhập viện vào Bệnh viện Lê Văn Thịnh ở TP.Thủ Đức và biên bản của nhà trường về việc đề nghị xét đặc cách cho em”, ông Nguyễn Văn Viên chia sẻ.

Em N.H.B.T đã có thể ăn uống bình thường trước khi xuất viện. Ảnh chụp vào chiều 8.7.2024 CHIÊU NGÔ

Về phía Sở GD-ĐT tỉnh Đồng Nai, ông Võ Ngọc Thạch, Phó giám đốc Sở, cho biết hiện sở này đang tiếp nhận hồ sơ để trình lên Bộ GĐ-ĐT xét đặc cách tốt nghiệp THPT cho những trường hợp đủ điều kiện. Ông Thạch cũng thông tin rằng kết quả sẽ được công bố chậm nhất vào ngày 21.7, nhưng gần như chắc chắn nam sinh này sẽ được đặc cách tốt nghiệp THPT năm nay.

Sáng 10.7.2024, lãnh đạo Trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm (huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai) đã đến thăm và động viên em N.H.B.T Nhà trường cung cấp

Trước đó, vào ngày 22.6, em N.H.B.T được gia đình đưa đến Bệnh viện Lê Văn Thịnh cấp cứu trong tình trạng hôn mê. Ngay sau đó, bệnh nhân được đặt nội khí quản, thở máy để bảo vệ đường thở.

Theo bác sĩ Nguyễn Phạm Cao Khoa (Khoa Nội tim mạch - lão học, Bệnh viện Lê Văn Thịnh), chẩn đoán cuối cùng trên bệnh nhân này là ngộ độc xyanua nặng, có di chứng tổn thương thần kinh, tuy nhiên bệnh nhân phục hồi khá tốt. Sau khi xuất viện, bệnh nhân vẫn cần người nhà trợ giúp trong các sinh hoạt thường ngày và cần thời gian để hòa nhập lại với cuộc sống bình thường.

Nam sinh bị đầu độc xyanua ở Đồng Nai được xét đặc cách tốt nghiệp THPT

Liên quan vụ việc, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam bà Nguyễn Thị Hồng Bích (38 tuổi) để điều tra về tội giết người. Khai nhận với công an, Bích thừa nhận dùng xyanua đầu độc cháu ruột.

Từ lời khai của Bích, lực lượng chức năng khám xét nơi ở và hiện trường, đã tìm được vật chứng là bình xyanua được Bích giấu tại nghĩa trang gần nhà.