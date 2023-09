Xem xét trách nhiệm người cha giao xe cho con 16 tuổi lái, gây tai nạn ở Bình Thuận

Liên quan vụ tai nạn giao thông do người chỉ mới 16 tuổi lái ô tô tông hàng loạt xe máy tại chốt đèn đỏ trên QL1, xã Vĩnh Hảo (H.Tuy Phong, Bình Thuận) hôm 2.9, nguồn tin của PV Thanh Niên cho biết, cơ quan điều tra đang trưng cầu giám định thiệt hại vật chất, giám định thương tật người bị thương, để xem xét trách nhiệm đối với người cha đã giao xe cho con trai mới 16 tuổi điều khiển.



Theo lãnh đạo Công an H.Tuy Phong, phải có kết luận về giám định thương tật của cơ quan giám định và thiệt hại vật chất do vụ tai nạn mới có cơ sở để xem xét có xử lý hình sự người cha (là tài xế chính) hay không. Cũng theo Công an H.Tuy Phong, ngay sau khi vụ tai nạn xảy ra, cơ quan điều tra đã tiến hành test nồng độ cồn và ma túy, nhưng "tài xế" 16 tuổi không vi phạm.

Hiện trường vụ tai nạn D.T

Theo điều tra ban đầu, trước đó người cha điều khiển ô tô 4 chỗ BS 60A - 668.00 chở gia đình đi du lịch, sau đó giao xe cho con là Nguyễn Chí H. (16 tuổi, thường trú H.Vĩnh Cửu, Đồng Nai) lái, chạy hướng từ Bình Thuận đi Ninh Thuận, đã gây tai nạn tại ngã ba QL1 vào cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết.

Theo một luật sư thuộc Đoàn luật sư tỉnh Bình Thuận, nếu cơ quan điều tra chứng minh được người cha giao xe cho con trai mới 16 tuổi (chưa đủ tuổi để được cấp giấy phép lái xe) điều khiển ô tô gây tai nạn dẫn đến thương tích cho nạn nhân (1 người bị thương tích với tỷ lệ 61% trở lên, hoặc 2 người bị thương tích tỷ lệ 61% đến 121%), hoặc gây thiệt hại về tài sản trên 100 triệu đồng thì người này có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự, theo điều 264 bộ luật Hình sự năm 2015, về tội giao cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ.

Chiếc ô tô con trong vụ tai nạn đang bị công an tạm giữ CTV

Như Thanh Niên đã đưa tin, sáng sớm 2.9, tại chốt đèn đỏ trên QL1, thuộc xã Vĩnh Hảo (H.Tuy Phong), ô tô 4 chỗ BS 60A - 668.00 do Nguyễn Chí H. điều khiển, lưu thông theo hướng từ Bình Thuận đi Ninh Thuận, tông thẳng vào 5 chiếc xe máy đang dừng chờ đèn đỏ, hất tung người ngồi trên xe máy lên và đẩy 5 xe máy văng ra xa.

Vụ tai nạn làm 1 người dân trú ở TT.Liên Hương (H.Tuy Phong) bị thương nặng, 4 người còn lại bị thương nhẹ, 5 chiếc xe máy và ô tô 4 chỗ bị hư hỏng.

Vụ tai nạn giao thông này đang được Công an H.Tuy Phong thụ lý điều tra.