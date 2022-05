Xếp hàng 1 lần mua trọn bộ vé xem U.23 Việt Nam đấu tại sân Việt Trì

Sáng 2.5, ông Nguyễn Đắc Thủy, Giám đốc Sở VH-TT-DL tỉnh Phú Thọ cho biết, BTC địa phương đã sẵn sàng cho việc bán vé trực tiếp các trận đấu thuộc bảng A, môn bóng đá nam SEA Games 31 vào 8 giờ sáng ngày 3.5.

"Tại địa điểm bán vé là cổng chính Nhà thi đấu TDTT tỉnh Phú Thọ ở đường Hùng Vương, P.Thọ Sơn, TP.Việt Trì, chúng tôi sẽ bố trí các hàng rào để phân lối đi đảm bảo an ninh, tránh ùn tắc. Dự kiến sẽ rất đông người đến mua. BTC sẽ cố gắng làm tốt nhất để phục vụ người dân", ông Nguyễn Đắc Thủy cho biết.

Cũng theo ông Thủy, để người dân không phải đi lại nhiều lần, BTC sẽ bán luôn vé vào xem tất cả các trận đấu diễn ra trên sân Việt Trì. "Mỗi người chỉ được mua 2 vé/lượt đấu nhưng có thể mua luôn vé của 5 ngày diễn ra các trận đấu ở vòng bảng và trận bán kết diễn ra ở sân Việt Trì. Một vé có thể xem được 2 trận trong ngày. Chính vì vậy, 1 lần xếp hàng, người dân có thể mua đủ vé để xem các trận trên sân Việt Trì. Việc bán vé trực tuyến và qua công văn cũng triển khai như vậy", ông Thủy thông tin.

BTC địa phương cũng sẽ cố gắng kiểm soát tốt để hạn chế hoạt động của dân phe vé. "Việc quy định 1 người chỉ được mua 2 vé/lượt trận đã hạn chế được nhiều vé tuồn ra chợ đen. Đặc biệt, vé qua đường công văn sẽ được đánh số định danh của cơ quan mua. Nếu phát hiện vé đó ở chợ đen, chúng tôi sẽ có văn bản nhắc nhở, đề nghị kiểm tra, xử lý", ông Nguyễn Đắc Thủy cho biết.





Thực tế, BTC SEA Games 31 tại tỉnh Phú Thọ đã nhận được đề nghị mua hàng chục nghìn vé qua đường công văn. Tuy nhiên, BTC SEA Games 31 tại tỉnh Phú Thọ khẳng định sẽ không thể đáp ứng hết nhu cầu của các cơ quan đăng ký mua vì cần phân phối công bằng, khách quan và ưu tiên việc bán vé trực tiếp.

Vào chiều 1.5, việc bán vé trực tuyến cũng đã được triển khai. Thực tế cho thấy, người hâm mộ gặp rất nhiều khó khăn để đăng ký tài khoản cũng như thực hiện giao dịch khi mua trực tuyến. "Điều này chúng tôi cũng đã lường trước. BTC đã lựa chọn đơn vị cung cấp dịch vụ tốt nhất nhưng do lượng người truy cập lớn quá. Chúng tôi cũng mong người hâm mộ thông cảm", ông Nguyễn Đắc Thủy chia sẻ.

Tuy việc mua vé trực tuyến khá khó khăn nhưng đến trưa 2.5, các trang bán vé chính thức của BTC đều đã thông báo hết vé.

Được biết, vé xem các trận đấu vòng bảng có các mệnh giá là 500.000 đồng, 300.000 đồng, 200.000 đồng; các trận đấu thuộc vòng bán kết có mệnh giá là 600.000 đồng, 400.000 đồng và 300.000 đồng. Vé được in tại nhà in của Bộ Công an để đảm bảo an toàn, chống làm giả.