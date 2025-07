Xếp hạng 34 tỉnh, thành mới điểm môn thi tốt nghiệp THPT 2025

Thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT 2025 ảnh: Nhật Thịnh

Bộ GD-ĐT hôm 16.7 công bố điểm thi tốt nghiệp THPT 2025 của hơn 1,1 triệu thí sinh trên toàn quốc. Kỳ thi năm nay có nhiều điểm đặc biệt, như thêm các môn thi mới gồm giáo dục kinh tế và pháp luật, tin học, công nghệ - công nghiệp, công nghệ - nông nghiệp, đồng thời tổ chức theo cả hai chương trình cũ và mới.

Kỳ thi năm nay cũng thu hút sự chú ý của dư luận với đề toán và tiếng Anh, vốn được nhiều sĩ tử, chuyên gia cho là khó nhằn. Bạn đọc có thể tra cứu điểm thi và xem thông tin về phổ điểm các môn thi, khối thi ĐH truyền thống, điểm chuẩn từng khối ngành tại từng trường ĐH trong năm 2024 TẠI ĐÂY để lên phương án đặt nguyện vọng phù hợp.

Ninh Bình điểm trung bình môn toán cao nhất nước

Theo phân tích của Thanh Niên từ dữ liệu điểm thi Chương trình giáo dục phổ thông 2018 (chương trình mới), toán học là môn thi duy nhất xuất hiện địa phương đạt điểm trung bình dưới 4 trong số 12 môn thi, thấp nhất là Sơn La (3,629), theo sau đó là Cao Bằng (3,707), Điện Biên (3,813), Lạng Sơn (3,939). Tổng cộng, 29/34 tỉnh, thành mới có điểm trung bình môn toán dưới 5.

Theo thống kê từ phổ điểm, điểm trung bình toàn quốc môn toán là 4,78, trong đó có 6 điểm 0 và 513 điểm 10. Bên cạnh đó, toán cũng là môn thi có nhiều điểm liệt nhất với 777/936 bài thi, trong đó Hà Nội đứng đầu cả nước về số điểm liệt môn toán với 94 bài thi. Tuy nhiên, Hà Nội cũng là một trong 5 địa phương có điểm trung bình môn toán cao nhất nước.

Cụ thể, năm địa phương đứng đầu cả nước về điểm trung bình môn toán - cũng là năm tỉnh, thành có điểm trung bình trên 5 - là Ninh Bình (Hà Nam, Ninh Bình, Nam Định cũ: 5,406), Hà Nội (5.275), TP.HCM (TP.HCM, Bình Dương, Bà Rịa-Vũng Tàu cũ: 5.256), Hải Phòng (Hải Phòng, Hải Dương cũ: 5.115) và Hưng Yên (Hưng Yên, Thái Bình cũ: 5.011).

Dưới đây là bản đồ thể hiện mức điểm trung bình môn toán của 34 tỉnh, thành mới, trong đó màu xanh dương đậm là những địa phương có điểm trung bình cao nhất, còn màu đỏ là thấp nhất.

Nghệ An điểm trung bình môn ngữ văn trên 8, dẫn đầu toàn quốc

Với ngữ văn, Nghệ An là địa phương duy nhất sở hữu điểm trung bình trên 8 và cũng đứng đầu môn thi này. Ngoài ra, có 12 địa phương cao hơn điểm trung bình cả nước (7 điểm), tập trung nhiều ở miền Bắc, miền Trung và chỉ 3 đại diện từ miền Nam là Cần Thơ (Cần Thơ, Sóc Trăng, Hậu Giang cũ: 7,259), An Giang (An Giang, Kiên Giang cũ: 7,094), TP.HCM (7,07).

Đáng chú ý, năm nay cả nước không ghi nhận điểm 10 môn văn nào mà cao nhất là 9,75, với 289 thí sinh đạt được mốc này. Ngược lại, năm nay có 7 thí sinh bị điểm 0 môn văn. Bên cạnh đó, Sơn La và Cao Bằng là hai địa phương xếp cuối về điểm trung bình môn văn thi tốt nghiệp THPT 2025 với kết quả lần lượt là 5,791 và 5,993.

Dưới đây là bản đồ thể hiện mức điểm trung bình môn văn của 34 tỉnh, thành mới.