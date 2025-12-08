Xếp hàng dài mua trà sữa từ 7.000 đồng, tín hiệu tích cực của F&B bình dân

Đám đông chọn lựa vì giá trị rõ ràng

Theo các chuyên gia về hành vi người tiêu dùng, hiệu ứng đám đông chỉ mang tính tiêu cực khi người dùng thiếu thông tin hoặc bị cuốn theo xu hướng không kiểm chứng. Tuy nhiên, trường hợp của Viên Viên lại cho thấy điều ngược lại. Việc khách hàng sẵn sàng xếp hàng để mua một sản phẩm có mức giá từ 7.000 đồng đến từ sự minh bạch trong cách vận hành, nguồn gốc nguyên liệu và chất lượng đồng nhất ở nhiều điểm bán.

Với nhóm khách hàng trẻ, đặc biệt là học sinh - sinh viên và người mới đi làm, một sản phẩm rẻ nhưng rõ ràng, tiện lợi và đáp ứng đúng nhu cầu hằng ngày tạo ra sức hút tự nhiên. Điều này cho thấy họ không chạy theo thương hiệu lớn, mà ưu tiên lựa chọn dựa trên trải nghiệm cá nhân.

Topping đa dạng được nấu theo công thức chuẩn của trà sữa Viên Viên

Rẻ nhưng không "mập mờ" là nền tảng tạo niềm tin

Một yếu tố giúp Viên Viên nhanh chóng xây dựng tệp khách hàng lớn là mô hình minh bạch. Thương hiệu công khai thành phần, quy trình pha chế và duy trì tiêu chuẩn chất lượng thống nhất. Việc giá rẻ nhưng thông tin rõ ràng khiến người dùng cảm thấy an tâm, thay vì lo lắng "giá rẻ là phải đánh đổi".

Trà Sữa Viên Viên giữ mức giá 7.000 đồng nhờ mô hình vận hành tối ưu và tinh gọn: bao bì đơn giản, tập trung bán mang đi và nhân sự được tối ưu. Điểm khác biệt lớn là trà được sử dụng từ lá trà tươi tại vườn và trải qua các công đoạn rang, sấy theo công thức riêng, giữ trọn hương vị và chất lượng.

Hầu hết các loại trân châu, thạch và topping đều được sản xuất thủ công, hạn chế nhập từ bên thứ ba để cắt giảm chi phí. Thay vì chi mạnh cho quảng cáo, thương hiệu đầu tư vào trải nghiệm khách hàng, tạo sự hài lòng và hiệu ứng truyền miệng, duy trì giá rẻ nhưng vẫn đảm bảo an toàn và ổn định cho từng ly nước.

Lan tỏa tự nhiên từ trải nghiệm thật

Không sở hữu chiến dịch truyền thông quy mô lớn, Viên Viên lại xuất hiện dày đặc trên mạng xã hội thông qua những đoạn video ngắn do chính người dùng đăng tải. Điểm chung của các nội dung này là sự giản dị quay nhanh, chất lượng mộc mạc, không dàn dựng. Điều đó phù hợp xu hướng xem nội dung hiện nay, khi người dùng ưu tiên các trải nghiệm thật, không mang tính quảng cáo.

Nhiều bạn trẻ chia sẻ rằng họ tìm đến Viên Viên lần đầu vì tò mò trước mức giá, nhưng quay lại vì "uống được", "tiện đường" và "giá hợp lý". Sự lan tỏa đến từ chất lượng trải nghiệm trực tiếp, yếu tố giúp thương hiệu gia tăng mức độ tin cậy một cách tự nhiên.

Khách hàng sẵn sàng chờ đợi để được mua trà sữa Viên Viên

Hiện tượng Viên Viên không chỉ cho thấy nhu cầu lớn của thị trường đồ uống bình dân mà còn phản ánh xu hướng tiêu dùng mới người trẻ quan tâm đến giá trị thực, sự minh bạch và tính tiện ích. Khi đám đông lựa chọn dựa trên trải nghiệm thật thay vì chạy theo hào nhoáng, thị trường có thêm động lực để cải thiện chất lượng và vận hành bền vững hơn.

Một chuyên gia hành vi tiêu dùng đánh giá: "Đám đông chọn sản phẩm dựa trên niềm tin cá nhân là tín hiệu tích cực cho thị trường F&B. Điều này khuyến khích các thương hiệu phải minh bạch hơn, tối ưu hơn và trở lại phục vụ đúng nhu cầu căn bản của người dùng."

Trong bối cảnh F&B cạnh tranh mạnh, sự xuất hiện của những mô hình bình dân nhưng vận hành rõ ràng như Viên Viên đang góp phần đa dạng hóa lựa chọn, đồng thời tạo ra sức ép lành mạnh, thúc đẩy thị trường phát triển theo hướng thực chất hơn.