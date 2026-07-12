Xếp hàng từ chiều, chi tiền triệu: Sức hút nào khiến người trẻ mê concert?

17 giờ 30, đông đảo bạn trẻ đã có mặt tại Nhà thi đấu Phú Thọ, xem chương trình Sao Concert, đứng xếp hàng ngay ngắn chờ qua cổng kiểm soát vé, để vào khu vực khán đài. Dù còn khá lâu chương trình mới bắt đầu, không ít bạn trẻ vẫn kiên nhẫn chờ đợi vài tranh thủ chụp ảnh lưu niệm.

Đông đảo bạn trẻ cầm điện thoại ghi lại những khoảnh khắc của ca sĩ bước ra sân khấu, cả không khí bùng nổ với những tiếng hò reo và màn đồng thanh hát theo từng giai điệu của ca sĩ biểu diễn. Mọi ánh nhìn đều hướng về sân khấu, hòa mình vào bầu không khí sôi động và cuồng nhiệt kéo dài suốt đêm diễn.

Rất đông bạn trẻ xem chương trình Sao Concert ẢNH: TUẤN QUANG

Có mặt từ sớm để chờ chiêm ngưỡng các ca sĩ biểu diễn, Đặng Y Phụng (23 tuổi), nhân viên văn phòng ở TP.HCM, cho biết đến nơi đây khoảng 18 giờ cùng người yêu để chờ xem phần biểu diễn của ca sĩ Đoàn Thế Lân (nghệ danh Grey D).

Ca sĩ Nguyễn Việt Hoàng (nghệ danh là MONO) ẢNH: TUẤN QUANG

Các ca sĩ biểu diễn tại Sao Concert ẢNH: TUẤN QUANG

"Mình theo dõi ca sĩ Grey D khá lâu, mình yêu thích những ca khúc và phong cách âm nhạc mà Grey D đang theo đuổi. Ngoài ra, ca sĩ Phùng Khánh Linh cũng là một trong những người mà mình mong chờ trong đêm diễn", Phụng nói.

Sau khi thưởng thức phần biểu diễn của Grey D và Phùng Khánh Linh, Phụng cho biết rất ấn tượng với chất giọng giàu cảm xúc và khả năng khuấy động không khí của các ca sĩ. Theo Phụng, việc được trực tiếp nghe thần tượng biểu diễn trực tiếp mang đến trải nghiệm khác hẳn so với khi nghe qua các nền tảng âm nhạc trực truyến.

Các bạn trẻ hào hứng khi chiêm ngưỡng các ca sĩ biểu diễn ẢNH: TUẤN QUANG

Trong khi đó, Lê Nguyễn Tuấn Khang, sinh viên ĐH Kinh tế TP.HCM, chia sẻ đã mua vé khoảng 1,6 triệu đồng để được gặp các ca sĩ. Trong số các ca sĩ góp mặt tại Sao Concert, thì ca sĩ Khương Hoàn Mỹ (nghệ danh Orange), đã để lại nhiều cảm xúc nhất với bản thân.

"Mình yêu thích nữ ca sĩ bởi chất giọng nội lực cùng nhiều ca khúc quen thuộc mà mình thường nghe ở nhà. Khi xem ca sĩ Orange biểu diễn trên sân khấu là trải nghiệm vượt ngoài mong đợi của mình", Khang bộc bạch.

Theo Khang, với tinh thần cống hiến của các ca sĩ trong đêm diễn, không chỉ được thưởng thức những tiết mục chất lượng, chương trình còn mang đến bầu không khí sôi động, giúp khán giả lưu lại nhiều khoảnh khắc đáng nhớ. "Mình cảm thấy rất hài lòng và xứng đáng khi dành thời gian đến tham dự đêm nhạc", Khang nói.

Có mặt tại sự kiện lúc 14 giờ, Trần Thị Thúy Loan (20 tuổi), làm việc tại AEON MALL Bình Tân, TP.HCM, chia sẻ biết đến chương trình qua fanpage và quyết định mua vé ngay khi mở bán. Loan dành 980.000 đồng để tham dự vì không muốn bỏ lỡ cơ hội được gặp trực tiếp những ca sĩ mình yêu mến.

"Mỗi tiết mục đều mang đến những cảm xúc khác nhau, giúp tất cả khán giả được chữa lành trái tim trong đó có mình. Ca nhạc sĩ Trần Đăng Dương (nghệ danh Dương Domic) là nghệ sĩ để lại nhiều thiện cảm nhất đối với mình bởi sự gần gũi, ấm áp cùng phong cách biểu diễn cuốn hút", Loan chia sẻ.

Sau chương trình, Loan cho biết hài lòng với những gì đêm diễn mang lại. "Sân khấu được đầu tư đẹp mắt, âm thanh và ánh sáng tốt. Hơn nữa, mình mong sẽ có thêm nhiều concert được tổ chức với quy mô lớn để khán giả có thêm cơ hội thưởng thức âm nhạc và gặp gỡ thần tượng", Loan nói.