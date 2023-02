Xếp hàng xuyên đêm ở TP.HCM để gặp các thần tượng sách Manga Nhật Bản

Tối 24 và 25.2, người lưu thông và du khách đến TP.HCM bất ngờ nhìn các bạn trẻ sắp hàng trật tự nhiều dãy dài trên phố "thâu đêm suốt sáng", để ...chiều hôm sau được tham gia chương trình Ký tặng sách Manga của tác giả Nhật Bản, tại nhà sách Nguyễn Huệ (số 40 Nguyễn Huệ, P.Bến Nghé, Q.1, HCM).

Thời gian tặng chữ ký trên sách từ 15 giờ đến 18 giờ ngày 25.2 và 26.2. Sự kiện do Công ty FAHASA phối hợp cùng đối tác nổi tiếng của Nhật là Kinokuniya, NXB Kim Đồng, NXB Trẻ, và công ty IPM đồng tổ chức.

Tìm mua sách tại FAHASA để xếp hàng nhận chữ ký của các tác giả Nhật Bản

Các bạn trẻ sắp hàng từ sáng 24.2 xuyên đêm đến chiều 25.2, để được tham gia vào buổi ký tặng sách

4 tác giả Nhật Bản chia theo nhóm sẽ luân phiên ký tặng và vẽ trên sách, (theo khung giờ quy định) cho những khách hàng đầu tiên đến mua combo sách Manga gốc Nhật và sách phiên bản tiếng Việt, tương ứng với từng tác giả tại nhà sách Nguyễn Huệ. FAHASA còn tận tình phục vụ mì tôm và nước để các độc giả xếp hàng xuyên đêm chờ gặp bằng được các thần tượng.

Nhóm 1 gồm tác giả Aruko (phụ trách vẽ tranh - Mangaka) và Hinekure (Người viết câu chuyện), nhóm 2 gồm tác giả Yama Wayama, nhóm 3 gồm tác giả Akasaka Aka và nhóm 4 có tác giả Yamaguchi Tsubasa

Kieta Hatsukoi – với tựa phiên bản Việt Tình đầu nhạt phai do công ty IPM xuất bản tại Việt Nam là tác phẩm đánh dấu sự kết hợp vô cùng ăn ý, uyển chuyển và tài tình của bộ đôi tác giả Wataru Hinekure và Aruko.

Được biết, năm 2017, Wataru Hinekure giành giải đặc biệt cuộc thi Shueisha Shojo Manga Grand Prix lần thứ nhất do LINE Manga Indies tổ chức với tác phẩm Dokka sono hen. Từ đó tác giả này đồng hành cùng họa sĩ Aruko cho ra mắt bộ truyện Tình đầu nhạt phai nhận được sự hưởng ứng hết sức nồng nhiệt từ bạn đọc.

Còn Aruko năm 1999 ra mắt tác phẩm Ame nochi Hare và gây được tiếng vang với bộ truyện Yasuko to Kenji vào năm 2005. Năm 2011, họa sĩ Aruko minh họa cho tác phẩm Ore monogatari!!, được vinh danh và đạt giải thưởng Best Shojo Manga ở lễ trao giải Kodansha Manga lần thứ 37, Best Shojo Manga ở lễ trao giải Shogakukan Manga lần thứ 61. Năm 2019, họa sĩ Aruko bén duyên cùng Tình đầu nhạt phai, sát cánh với tác giả Wataru Hinekure khắc họa một câu chuyện thanh xuân trong trẻo, ngọt ngào.

Ăn uống, nghỉ ngơi tại chỗ

Mọi người đều kiên nhẫn chờ cho trời mau sáng

Ai mệt quá thì tranh thủ chợp mắt

Yama Wayama là ngôi sao mới của giới truyện tranh Nhật Bản. Với tuổi đời chưa tới 30, cô ra mắt tác phẩm đầu tay là tuyển tập Cậu khiến tôi "phát rồ" vào năm 2019, theo sau đó là tập truyện Đi hát karaoke đi! và bộ truyện dài tập Ngôi sao vườn nữ sinh. Cả ba tác phẩm của cô đều đã được phát hành tại Việt Nam bởi NXB Kim Đồng – thương hiệu Wings Books.



Dù mới sở hữu số lượng tác phẩm chưa lớn, song 3 bộ truyện của Yama Wayama đã giành được nhiều giải thưởng danh giá của Nhật Bản như Giải thưởng Văn hoá Tezuka Osamu, Manga của năm, Liên hoan Nghệ thuật truyền thông Nhật Bản, Manga Taisho… với tổng bản in lên tới trên 3.500.000 bản. Các tác phẩm của cô cũng được bạn đọc Việt Nam đón nhận nhiệt liệt và mong chờ những tập mới.

Cơ hội đặc biệt gặp những tác giả Nhật Bản nổi tiếng lần đầu tiên đến Việt Nam

Tác giả Akasaka Aka đã chính thức bước vào thế giới của mangaka vào năm 2011 (23 tuổi) với tác phẩm chuyển thể truyện tranh Sayonara Pianosonata cho tiểu thuyết cùng tên của tác giả Sugii Hikaru. Đến tác phẩm dài kỳ Kaguya-sama: Cuộc chiến tỏ tình vào năm 2015, Akasaka đã thật sự trở thành tên tuổi lớn trong giới họa sĩ truyện tranh. Kaguya – sama trở thành hit với hơn 19 triệu bản tankobon được phát hành, gặt hái rất nhiều thành công như được dựng phim hoạt hình, live-action, ngoại truyện cùng với rất nhiều sản phẩm kết hợp với truyền thông.

Năm 2020, tác giả Akasaka đã chiến thắng giải Shogakukan Manga lần thứ 65 dành cho hạng mục truyện tranh. Trước đó vào năm 2017, tác giả cũng đã giành giải nhất Next Manga Award lần thứ 3 với tác phẩm Kaguya-sama: Cuộc chiến tỏ tình. Tác phẩm này đã được phát hành tại Việt Nam bởi NXB Kim Đồng và được đông đảo độc giả đón nhận.

Việc tặng chữ ký diễn ra sau tấm phông che kín không cho thấy tác giả

Việc an ninh bảo đảm nghiêm ngặt, ngay cả với báo chí

Ai cũng háo hức chờ đợi trong niềm vui khó tả vì 5 năm mới có một lần này

Theo yêu cầu của các tác giả, truyền thông không được chụp hình và phỏng vấn

Phóng viên đến tác nghiệp chỉ được chụp cảnh độc giả xếp hàng, quang cảnh buổi ký tặng nhưng không được có hình của tác giả trong đó QUỲNH TRÂN

Yamaguchi Tsubasa là một họa sĩ truyện tranh Nhật Bản. Sau khi tốt nghiệp Đại học Nghệ thuật Tokyo, vào ngày 17.6.2017, cô ra mắt bộ truyện có tựa đề Blue Period. Cùng năm đó, Blue Period được đề cử cho giải thưởng Manga Taishō và Kodansha Manga Award ở hạng mục chung. Vào năm 2020, Blue Period đã giành được Giải thưởng Manga Taishō và Kodansha Manga ở hạng mục chung, đồng thời cũng được đề cử cho Giải thưởng Văn hóa Osamu Tezuka năm 2020. Bộ truyện cũng được chuyển thể thành phim hoạt hình và được phát sóng vào tháng 10.2021. Tại Việt Nam, Blue Period được NXB Trẻ mua bản quyền và phát hành, tựa sách đã thu hút đông đảo fan Việt.

Độc giả sẽ có dịp được gặp gỡ và giao lưu cùng 4 tác giả truyện tranh Manga nổi tiếng của Nhật Bản. Họ là những tác giả truyện tranh nổi tiếng của Nhật lần đầu tiên đến Việt Nam và được chính thức giới thiệu cho bạn đọc Việt Nam tại lễ hội Manga năm nay. Đây chính là cơ hội đặc biệt để những tác giả nổi tiếng có thể ký tên và vẽ trực tiếp những bức tranh của họ trước những người hâm mộ truyện Manga tại Việt Nam.

Các tác phẩm của 4 tác giả này đều được những NXB lớn của Việt Nam như NXB Kim Đồng, NXB Trẻ, công ty IPM phát hành phiên bản tiếng Việt thu hút đông đảo khách hàng, đặc biệt là tại hệ thống nhà sách FAHASA và trang TMĐT Fahasa.com.



Niềm vui của một bạn trẻ sau khi xếp hàng xuyên đêm được gặp thần tượng

Bạn Tường Vy (ĐH Thủ Dầu Một, Bình Dương) tâm sự chiều 25.2: "Nguyên cả ngày và 1 đêm xếp hàng em đã thực hiện được ước mơ ngày còn thơ của mình".

Nhà báo Cẩm Lệ phỏng vấn "nóng" tại chỗ một bạn trẻ vừa nhận được chữ ký trên sách QUỲNH TRÂN

Điều đặc biệt trong chương trình sự kiện này là tại nhà sách Nguyễn Huệ (Q.1, TP.HCM) có triển lãm, trưng bày hơn 30 bức tranh gốc của các tác giả Nhật.

Ngoài ký tặng trên sách Manga, tại nhà sách Nguyễn Huệ còn có nhiều chương trình hấp dẫn, thú vị dành cho khách hàng như bốc thăm trúng thưởng, trải nghiệm sản phẩm liên quan đến Manga khi đến tham quan và mua sắm trong giai đoạn diễn ra chuỗi sự kiện hấp dẫn này.