Ban Tổ chức T.Ư vừa ban hành Công văn số 2772-CV/BTCT.W hướng dẫn kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị năm 2026.

Theo đó, việc đánh giá thực hiện theo thang điểm 100, gồm 30 điểm tiêu chí chung và 70 điểm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ.

Việc đánh giá, xếp loại cán bộ năm 2026 sẽ thực hiện theo thang điểm 100, gắn với kết quả thực hiện nhiệm vụ cụ thể ẢNH: SỸ ĐÔNG

Điểm thực hiện nhiệm vụ được xác định trên cơ sở kế thừa phương pháp đánh giá KPI hằng quý, căn cứ chức năng, nhiệm vụ, vị trí việc làm và kết quả hoàn thành các công việc, sản phẩm cụ thể được giao.

Đáng chú ý, Ban Tổ chức T.Ư yêu cầu không cộng dồn cơ học kết quả xếp loại các quý hoặc chỉ căn cứ một số quý để quyết định mức xếp loại cuối năm. Việc đánh giá phải xem xét toàn diện kết quả thực hiện nhiệm vụ trong cả năm, bảo đảm thực chất, khách quan.

Đối với người đứng đầu, mức xếp loại không được cao hơn mức xếp loại của tổ chức, cơ quan, đơn vị do mình đứng đầu.

Với mức "hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ", chỉ xếp loại những cá nhân đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn, điều kiện; không lấy tỷ lệ tối đa để xếp loại cho đủ số lượng. Nếu không có cá nhân đủ điều kiện thì không xếp loại ở mức này.

Công văn cũng yêu cầu việc kiểm điểm tập trung vào những vấn đề nổi cộm, nhiệm vụ chậm tiến độ, tồn đọng kéo dài trên cơ sở thông tin được kiểm chứng. Sau kiểm điểm phải xác định rõ trách nhiệm, biện pháp và thời hạn khắc phục.

Nội dung kiểm điểm năm 2026 bổ sung các tiêu chí về lãnh đạo công tác tư tưởng, kỷ luật phát ngôn và trách nhiệm nêu gương.

Đặc biệt, kết quả xếp loại đã công bố vẫn có thể bị điều chỉnh hoặc hủy bỏ nếu phát sinh vấn đề đến mức phải thay đổi mức xếp loại. Khi đó, cơ quan, đơn vị phải báo cáo cấp có thẩm quyền và tổ chức đánh giá lại theo quy định.

Việc lấy ý kiến nhận xét của chi ủy, chi bộ nơi cư trú đối với đảng viên đang công tác được thực hiện toàn trình trên môi trường điện tử theo Quy định số 221-QĐ/T.Ư ngày 5.10.2026 của Bộ Chính trị.