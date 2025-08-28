Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Xét tuyển 2025: Nếu chưa xác nhận nhập học, thí sinh cần làm gì?
Video Giáo dục

Xét tuyển 2025: Nếu chưa xác nhận nhập học, thí sinh cần làm gì?

Yến Thi
Yến Thi
28/08/2025 10:30 GMT+7

Những ngày qua, sau khi biết điểm chuẩn, thí sinh và phụ huynh lại tiếp tục lo lắng, hoang mang khi không biết mình có trúng tuyển hay không? Vào Hệ thống tuyển sinh chung của Bộ GD-ĐT thì chưa tra cứu được kết quả xét tuyển, lên website các trường thì cũng không có thông tin. Thí sinh có ảnh hưởng gì nếu chưa xác nhận nhập học?

Thạc sĩ Cao Quảng Tư, Giám đốc tuyển sinh Trường ĐH Quốc tế Sài Gòn, cho hay Bộ GD-ĐT cũng đã thông báo từ sáng 25.8 thí sinh xác nhận nhập học trên hệ thống. Do cùng lúc nhiều thí sinh truy cập nên có thể sẽ có một số trục trặc tại phần mềm tuyển sinh.

Thời gian còn đến 30.8 nên các em không cần phải đổ dồn xác nhận trong ngày đầu tiên. Các em có thể chọn khung giờ ít người lên như sau 21, 22 giờ, lượng truy cập sẽ ít hơn. Ngoài ra thí sinh cũng có thể đến nhập học trực tiếp tại trường sẽ được hỗ trợ xác nhận trên hệ thống. Chẳng hạn Trường ĐH Quốc tế Sài Gòn đang tiếp nhận nhập học trực tiếp và hướng dẫn các em xác nhận trên hệ thống.

Xét tuyển 2025: Nếu chưa xác nhận nhập học, thí sinh cần làm gì? - Ảnh 1.

Bên cạnh đó, một nguyên nhân khác khiến các em lo lắng là sau khi biết điểm chuẩn, các em muốn tra cứu liền trên trang web của các trường, có những trường làm sớm có những trường trễ hơn do lượng dữ liệu lớn.

Nhiều em cũng không nắm rõ đề án tuyển sinh, cách tính điểm, quy đổi điểm nên không chắc chắn mình trúng tuyển hay không. Sau hôm nay, phần mềm ổn định, các em sẽ tra cứu và xác nhận nhập học dễ dàng.

Để chi tiết hơn, kính mời quý phụ huynh và các em học sinh theo dõi video:

Xét tuyển 2025: Nếu chưa xác nhận nhập học, thí sinh cần làm gì?

Xét tuyển xét tuyển ĐH 2025 xác nhận nhập học Chọn ngành học cho tương lai
Xem thêm bình luận