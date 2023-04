Xét tuyển sớm: Ngành nào nhiều hồ sơ đăng ký ?

Lựa chọn ngành nghề phù hợp với nhu cầu của thị trường lao động

Thạc sĩ Nguyễn Trần Ngọc Phương, Giám đốc Trung tâm Marketing và Phát triển thương hiệu Trường ĐH Công nghệ TP.HCM, cho biết: "Những ngành đang được các bạn trẻ chọn lựa nhiều hơn xuất phát từ xu hướng ngành nghề tương lai nhưng một phần từ thực tế uy tín đào tạo của trường với ngành nghề này và còn bởi thế hệ Gen Z khát khao được học những ngành phát huy hết các tố chất của mình".

Nói về xu hướng lựa chọn ngành nghề của thí sinh xét tuyển năm nay, thạc sĩ Phạm Doãn Nguyên, Phó hiệu trưởng Trường ĐH Kinh tế - Tài chính TP.HCM, cũng cho biết những ngành nghề như marketing, truyền thông, kinh doanh - quản lý đang có xu hướng lựa chọn cao. Tuy nhiên, những nhóm ngành có ứng dụng công nghệ như digital marketing, công nghệ tài chính, kinh doanh quốc tế đang có xu hướng tăng từ 20-30% so với năm ngoái. Tức thí sinh đang có sự chuyển dịch trong lựa chọn ngành nghề phù hợp với nhu cầu của thị trường lao động.

Thạc sĩ Cao Quảng Tư lưu ý: "Có những ngành điểm chuẩn cao nhưng không phải đang "hot". Lý do điểm chuẩn cao thực sự là do chỉ tiêu tuyển ít, tỷ lệ cạnh tranh giữa các thí sinh cao nên điểm chuẩn được đẩy lên cao. Do đó, thêm một thông số thí sinh cần quan tâm khi đăng ký xét tuyển chính là chỉ tiêu mỗi ngành của các trường cho mỗi phương thức".

Hà Ánh