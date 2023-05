Xét tuyển y khoa bằng môn văn: Nên hay không?

Thi vào ngành y khoa ở Ý

Theo anh Lý Dật Thụ, SV đang theo học ngành y khoa, ĐH Roma (Ý), kỳ thi vào ngành y khoa của Ý là một kỳ thi mang tầm quốc gia và quốc tế, kỳ thi IMAT (International Medical Admission Test).

Kỳ thi do bên thứ 3 tổ chức là Trung tâm Khảo thí ĐH Cambridge ra đề, tổ chức trên lãnh thổ Ý và rải rác các hội đồng thi trên khắp thế giới (những hội đồng thi gần VN nhất là Trung Quốc: Bắc Kinh, Hồng Kông và New Delhi - Ấn Độ). Thí sinh dự thi sẽ làm bài thi các môn toán, lý, hóa, sinh (kiến thức phổ thông giống như học sinh ở VN vẫn được học); bài thi về các môn giải phẫu, sinh lý, mô phôi (là kiến thức của những năm đầu các môn cơ sở của trường y ở VN)… Phần khó nhất đối với sinh viên VN là môn tư duy phản biện và kiến thức văn hóa lịch sử xã hội thế giới, do học sinh (và sinh viên ĐH) VN không được học, phạm vi nội dung được hỏi cũng rất rộng.

Kỳ thi mỗi năm diễn ra 1 lần vào nửa đầu tháng 9 hằng năm. Thí sinh đã tốt nghiệp THTP hay tốt nghiệp ĐH đều có thể đăng ký dự thi (bản thân anh Thụ khi dự thi đang học năm 4 tại Trường ĐH Y dược TP.HCM). Tháng 10 có kết quả, nếu đỗ nhập học vào cuối tháng 10, đầu tháng 11.