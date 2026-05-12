Thời sự Pháp luật

Xét xử Bùi Đình Khánh

Lã Nghĩa Hiếu
12/05/2026 19:57 GMT+7

Bùi Đình Khánh, bị cáo nổ súng khiến một cán bộ Công an tỉnh Quảng Ninh hy sinh khi làm nhiệm vụ, sẽ bị đưa ra xét xử.

Sáng mai 13.5, TAND tỉnh Quảng Ninh mở phiên tòa sơ thẩm xét xử Bùi Đình Khánh cùng nhiều đồng phạm trong đường dây mua bán trái phép chất ma túy đặc biệt nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn.

Bùi Đình Khánh thời điểm bị bắt giữ

Vụ án gây rúng động dư luận khi Bùi Đình Khánh sử dụng súng quân dụng chống trả lực lượng chức năng, khiến thiếu tá Nguyễn Đăng Khải hy sinh trong lúc làm nhiệm vụ.

Theo cáo trạng, tối 17.4.2025, tại khu vực P.Bãi Cháy, lực lượng Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Quảng Ninh bắt quả tang Nguyễn Hữu Đằng vận chuyển trái phép 16 bánh heroin trên ô tô, tổng trọng lượng hơn 5,5 kg.

Bùi Đình Khánh bị bắt giữ sau khi lẩn trốn

Sau khi biết đồng phạm bị bắt, Bùi Đình Khánh cùng nhóm liên quan đã dùng ô tô và súng quân dụng chống trả lực lượng công an nhằm giải cứu đồng phạm và cướp lại số ma túy bị thu giữ.

Bị truy bắt, Bùi Đình Khánh sử dụng súng AK bắn về phía lực lượng chức năng, khiến thiếu tá Nguyễn Đăng Khải hy sinh.

Theo cơ quan tố tụng, Bùi Đình Khánh bị xét xử về các tội giết người, mua bán trái phép chất ma túy, tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng và cố ý làm hư hỏng tài sản.

Ngoài Bùi Đình Khánh, nhiều bị cáo khác trong vụ án cũng bị truy tố về các tội danh như mua bán trái phép chất ma túy, tàng trữ trái phép chất ma túy, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, vận chuyển trái phép vũ khí quân dụng và che giấu tội phạm.

Phiên xét xử Bùi Đình Khánh cùng đồng phạm dự kiến diễn ra từ 13 - 15.5, tại TAND tỉnh Quảng Ninh.

Lời khai của bị can Bùi Đình Khánh

Theo lời khai của Bùi Đình Khánh, đối tượng này đã nổ súng 2 lần, mỗi lần 2 phát để chống trả nhằm bỏ trốn. Vụ nổ súng khiến một chiến sĩ công an hy sinh.

