Xét xử chủ quán karaoke trong vụ cháy khiến 3 cảnh sát PCCC hy sinh

Thiếu tướng Phạm Thanh Tùng, Phó giám đốc Công an TP. Hà Nội , cho biết liên quan vụ cháy xảy ra tại cơ sở karaoke ở 231 Quan Hoa (Q.Cầu Giấy) hôm 1.8, đến nay cơ quan công an đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam chủ cơ sở kinh doanh .