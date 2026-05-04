Xét xử cựu phó tổng giám đốc Công ty Nguyễn Kim sau thời gian trốn truy nã

Chiều nay (4.9), dự kiến TAND TP.HCM sẽ xét xử sơ thẩm bị cáo Phạm Nhật Vinh (49 tuổi, cựu Phó tổng giám đốc Công ty Nguyễn Kim) về tội “vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí”.

Ông Phạm Nhật Vinh trước khi xuất cảnh ẢNH: TƯ LIỆU

Theo cáo trạng, Công ty TNHH MTV phát triển công nghiệp Tân Thuận (gọi tắt Công ty IPC, 100% vốn nhà nước). Công ty CP phát triển Nam Sài Gòn (Công ty Sadeco) là công ty con của Công ty IPC, có cơ cấu vốn với phần vốn do doanh nghiệp nhà nước chiếm tỷ lệ 60,7%.

Trong Công ty Sadeco, nhóm cổ đông cá nhân là người nhà của ông Nguyễn Văn Kim (Chủ tịch HĐQT Công ty Nguyễn Kim) đứng tên thay Công ty Nguyễn Kim chiếm 30,8%. Nhóm này cũng đề cử Phạm Nhật Vinh tham gia HĐQT của Công ty Sadeco.

Tháng 11.2016, Công ty Nguyễn Kim gửi công văn sang Công ty Sadeco đề nghị xác lập mối quan hệ đối tác chiến lược với Công ty Sadeco thông qua hình thức tham gia mua cổ phần để trở thành cổ đông chiến lược, hợp tác đầu tư 2 dự án của Công ty Nguyễn Kim là dự án Khu dân cư Rạch Chiếc, dự án Khu phức hợp căn hộ thương mại tại 79B Lý Thường Kiệt.

Mặc dù Đại hội cổ đông Công ty Sadeco ngày 2.12.2016 thống nhất thông qua phương án tăng vốn điều lệ là phát hành cho cổ đông hiện hữu tỷ lệ 1:1, giá phát hành dự kiến 20.000 đồng/cổ phần.

Tuy nhiên, sau đó tại cuộc họp HĐQT 27.12.2016, các thành viên HĐQT Sadeco lại thống nhất giao Ban điều hành Công ty Sadeco tính toán phương án tăng vốn điều lệ, chọn Công ty Nguyễn Kim trở thành cổ đông chiến lược và giao Công ty CP Chứng khoán TP.HCM (HSC) thẩm định giá giá trị cổ phần của Công ty Ssadeco, dù HSC không có chức năng thẩm định giá.

Về việc tăng vốn điều lệ của Công ty Sadeco, UBND TP.HCM giao cho HĐTV Công ty IPC chịu trách nhiệm xem xét, quyết định theo đúng quy định về đấu giá quyền mua cổ phần, đảm bảo lợi ích tối ưu cho các phương án khác.

Nhưng HĐTV Công ty IPC và các cá nhân liên quan không thực hiện theo quy định, mà ra nghị quyết giảm tỷ lệ sở hữu của Công ty IPC tại Sadeco từ 44% xuống 28,8%, HĐTV Công ty IPC thống nhất thông qua phương án tăng vốn điều lệ cho cổ đông chiến lược là Công ty Nguyễn Kim, theo phương án phát hành 9 triệu cổ phần với giá 40.000 đồng/cổ phần.

Phương án này được các thành viên HĐQT biểu quyết, trong đó có Phạm Nhật Vinh (đại diện vốn tư nhân, Công ty Nguyễn Kim). Ngày 5.10.2017, Công ty Sadeco ký kết hợp đồng hợp tác chiến lược với Công ty Nguyễn Kim, trị giá hợp đồng 360 tỉ đồng và Công ty Nguyễn Kim đã thanh toán đủ.

Trong khi đó, căn cứ Thông tư của Bộ Tài chính về chế độ kế toán doanh nghiệp, có đủ căn cứ xác định giá trị cổ phần của Sadeco là 162.571 đồng/cổ phần. Như vậy, thiệt hại của Công ty Sadeco trong việc phát hành 9 triệu cổ phần cho Công ty Nguyễn Kim hơn 669 tỉ đồng.