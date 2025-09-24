Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Xét xử đại án PC Bình Thuận – Tuấn Ân hối lộ, thông thầu
Video Thời sự

Xét xử đại án PC Bình Thuận – Tuấn Ân hối lộ, thông thầu

H.Linh
H.Linh
24/09/2025 06:00 GMT+7

Sáng 23.9.2025, tại trụ sở TAND tỉnh Lâm Đồng, diễn ra phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án kinh tế - tham nhũng liên quan Tập đoàn Tuấn Ân và Công ty Điện lực Bình Thuận.

Sáng 23.9.2025, TAND tỉnh Lâm Đồng mở phiên xét xử sơ thẩm 26 bị cáo trong vụ án kinh tế - tham nhũng liên quan Tập đoàn Tuấn Ân và Công ty Điện lực Bình Thuận.

Trong số các bị cáo có Trần Ngọc Linh và Nguyễn Thành Ngôn là cựu giám đốc, bị cáo Trương Tấn Đạt là cựu Phó giám đốc Công ty Điện lực Bình Thuận, tức PC Bình Thuận. Cùng hầu tòa có bị cáo Huỳnh Tuấn Ân, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn Tuấn Ân; nhiều lãnh đạo, nhân viên của tập đoàn và nhiều giám đốc các công ty mua bán hóa đơn.

Theo cáo trạng, từ năm 2017 đến 2023, Huỳnh Tuấn Ân đã câu kết với lãnh đạo, cán bộ PC Bình Thuận để dàn xếp, thông thầu 25 gói thầu cung cấp vật tư, thiết bị, gây thiệt hại tài sản của nhà nước hơn 49,7 tỉ đồng. Đổi lại, Ân chỉ đạo chi hối lộ trên 9,1 tỉ đồng cho lãnh đạo PC Bình Thuận và một số cán bộ liên quan.

Bị cáo Ân đã chỉ đạo lập hai hệ thống sổ kế toán song song, sử dụng 1.163 hóa đơn khống từ 11 công ty để hợp thức việc nâng khống giá trị hợp đồng, rút tiền chi ngoài sổ sách và trốn thuế. Hành vi này gây thất thoát thêm cho ngân sách hơn 156 tỉ đồng.

Xét xử đại án tham nhũng taiPC Bình Thuận – Tuấn Ân - Ảnh 1.

Bị cáo Huỳnh Tuấn Ân tại phiên tòa

ẢNH: H.LINH

Cáo trạng xác định, nhóm bị cáo tại PC Bình Thuận phạm tội “nhận hối lộ” với số tiền hàng tỉ đồng.

Nhóm lãnh đạo, nhân viên Tập đoàn Tuấn Ân, ngoài hành vi “đưa hối lộ”, còn bị cáo buộc phạm các tội “vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng” và “vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”. Bên cạnh đó, 10 giám đốc doanh nghiệp khác bị truy tố về tội “mua bán trái phép hóa đơn”.

Cáo trạng nhận định, đây là vụ án có tổ chức chặt chẽ, kéo dài nhiều năm, thủ đoạn tinh vi, liên quan nhiều cá nhân, nhiều đơn vị, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, thất thoát lớn tài sản nhà nước, làm méo mó môi trường kinh doanh, phá vỡ nguyên tắc minh bạch trong đấu thầu, đồng thời gây thất thu ngân sách quy mô lớn.

Tại tòa, các bị cáo đã thành khẩn khai báo, nhận tội. Sau phần công bố cáo trạng, chiều 23.9, HĐXX sang phần xét hỏi các bị cáo. Dự kiến, phiên tòa sẽ kéo dài trong nhiều ngày.

Khám phá thêm chủ đề

Hối lộ thông thầu PC Bình Thuận tuấn an tham nhũng
Xem thêm bình luận