Xét xử đường dây buôn lậu 200 triệu lít xăng dầu: Chủ cây xăng khai gì ?

Tại phiên tòa, các bị cáo đều thừa nhận hành vi phạm tội của mình đúng như cáo trạng truy tố, đồng thời xin HĐXX xem xét giảm nhẹ hình phạt. Trong số này, có “nhánh” của Nguyễn Thanh Long (chủ hệ thống cây xăng 55555 ở Đồng Nai), nơi công an phát hiện hoạt động mua bán xăng trái phép và từ đó đã khám phá ra đường dây buôn lậu gần 200 triệu lít xăng.

Theo cáo trạng, năm 2020, Công an Đồng Nai phát hiện Nguyễn Thanh Long mua xăng nhập lậu, không có hóa đơn (của “ông trùm” Nguyễn Hữu Tứ đưa từ Singapore về VN - PV) pha thêm hóa chất để tạo màu, rồi bán ra thị trường.

Sau khi thu thập đầy đủ thông tin, đêm 6.2.2021, Công an Đồng Nai đã kiểm tra và phát hiện xe bồn của cây xăng 55555 vận chuyển xăng lậu. Cùng thời điểm, Công an Đồng Nai phối hợp với Bộ Công an đồng loạt khám xét các kho chứa, cây xăng, trụ sở làm việc, nơi ở của những người trong đường dây này.





Theo cáo trạng, từ tháng 7.2020 - 2.2021, Long đã mua bán 1,3 triệu lít xăng lậu, thu lợi bất chính gần 2 tỉ đồng sau khi trừ chi phí. Số xăng này, ngoài bán tại các cây xăng trong hệ thống, Long còn bán sỉ cho Bùi Ngọc Toàn (Giám đốc Công ty Phúc Đại An, trụ sở xã Hố Nai 3, H.Trảng Bom, Đồng Nai) 167.000 lít; Lại Văn Quyết (chủ cây xăng Lại Thanh Tùng xã Gia Kiệm, H.Thống Nhất, Đồng Nai) 10.000 lít.

Trả lời HĐXX, bị cáo Bùi Ngọc Toàn xác nhận thời điểm bị bắt đang là đại biểu HĐND xã Hố Nai 3; đồng thời thừa nhận những hành vi mà cáo trạng truy tố. “Bị cáo không lấy gì làm sung sướng khi lấy thành tích của cha ông ra để làm tình tiết giảm nhẹ. Chỉ xin tòa xem xét chứ không ý kiến”, bị cáo Toàn nói. Về phần thân nhân, bị cáo Toàn khai trước đây công tác ở trại giam, sau đó chuyển về Công an H.Thống Nhất đến khi nghỉ hưu.

Còn bị cáo Lại Văn Quyết, khai tại tòa vì cây xăng của Quyết bị Sở Công thương tỉnh Đồng Nai rút giấy phép, nên không thể mua xăng hợp pháp, đành phải nhập xăng lậu để bán (trong khoảng thời gian từ tháng 12.2020 - 1.2021). Chủ tọa hỏi lại: “Tức Sở Công thương không cho bán xăng nữa nhưng bị cáo vẫn bán?”. Bị cáo Quyết thừa nhận và nêu lý do: “Vì thấy người dân tội nghiệp quá. Bị cáo thấy người dân hết xăng mà không chỗ nào đổ hết nên mới mua về bán cho họ…”