'Anh em siêu nhân' phù phép xăng lậu ra sao?

Nhóm này gồm những nhân viên giúp sức cho Lê Thanh Trung (“đại gia” xăng dầu Cần Thơ) quản lý, tiêu thụ xăng lậu của Trung và bị cáo Nguyễn Hữu Tứ (người tiêu thụ 161 triệu lít xăng do “ông trùm” Phan Thanh Hữu nhập lậu từ Singapore về VN). Nhóm nhân viên trên gồm Trần Minh Giang (37 tuổi, em họ Trung, quản lý kho), Trần Thị Cẩm Vân (35 tuổi, kế toán) và Nguyễn Tiến Dũng (34 tuổi). Ngoài tiền lương theo hợp đồng, mỗi tháng Lê Thanh Trung trả thêm cho mỗi người số tiền từ 35 - 60 triệu đồng, đây là tiền công các bị cáo này giúp sức Trung buôn lậu xăng.

Theo cáo trạng, Lê Thanh Trung phát cho mỗi người 1 chiếc điện thoại và yêu cầu Dũng cài ứng dụng WhatsApp để sử dụng. Trên ứng dụng này, Dũng tạo nhóm với tên “Anh em siêu nhân” để trao đổi công việc do Dũng làm trưởng nhóm. Dũng có nhiệm vụ nhận đơn hàng rồi báo Giang (quản lý kho Nam Phong ở Long An) xuất xăng, còn Vân làm hồ sơ, sổ sách. Mọi giao dịch đều thực hiện trên nhóm chat.

Cáo trạng cáo buộc bị cáo Vân đã làm giả hóa đơn, chứng từ bằng cách in một hóa đơn điện tử của Công ty Phúc Thịnh (do Trung thành lập vào tháng 7.2020 nhằm mục đích hợp thức hóa xăng lậu) chi nhánh Vĩnh Long xuất cho Công ty Phúc Thịnh chi nhánh Long An có chữ ký số đã đăng ký với cơ quan thuế. Sau đó cắt dán, tẩy xóa, photo để làm giả một tờ hóa đơn giống như thật nhưng không có mã tra cứu hồ sơ.





Tại tòa, bị cáo Vân khai: “Công ty Phúc Thịnh có 3 chi nhánh tại Long An, Vĩnh Long và Cần Thơ. Bị cáo đã làm khoảng 80 - 90 bộ hồ sơ, hóa đơn khống nhưng không nhớ chính xác bao nhiêu”. Theo bị cáo Vân, việc in hóa đơn điện tử rồi cắt dán chỉnh sửa là do Trung chỉ đạo.

Chiều cùng ngày, phiên tòa còn xét hỏi bị cáo Phạm Thị Hương (43 tuổi, Giám đốc Công ty TNHH dầu khí Thanh Bình, trụ sở tại TP.HCM). Theo cáo trạng, Hương có quan hệ tình cảm với Nguyễn Thế Anh (nguyên Chỉ huy trưởng Bộ đội biên phòng Kiên Giang, đã bị Tòa án quân sự Quân khu 7 xét xử), thông qua Nguyễn Thế Anh, Hữu đã bán xăng lậu cho Hương. Từ tháng 3.2020 - 2.2021, bị cáo Hương đã mua gần 8 triệu lít xăng lậu, thu lợi bất chính hơn 4 tỉ đồng.

Tại tòa, bị cáo Hương thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội mà cáo trạng đã truy tố. Bị cáo Hương khai vào thời điểm đầu năm 2020, do dịch Covid-19 nên việc kinh doanh gặp nhiều khó khăn, “Lúc này người quen của bị cáo là Nguyễn Thế Anh đã nói chuyện với Phan Thanh Hữu. Sau đó nói lại với bị cáo rằng chỗ kho Nam Phong ở Long An có xăng giá tốt, nếu em lấy được thì em lấy”, bị cáo Hương trình bày.

Theo lời khai của bị cáo Hương, “ông trùm” tiêu thụ xăng lậu Nguyễn Hữu Tứ đã chủ động gọi và hẹn gặp Hương ở TP.HCM để biết mặt nhau. Sau đó mọi giao dịch thông qua Tứ và Trung.