Xét xử đường dây buôn lậu 200 triệu lít xăng dầu: 'Đại gia' xăng dầu Cần Thơ hối hận trước tòa

Theo cáo trạng, trong khoảng thời gian từ năm 2017 - 2018, Lê Thanh Trung cùng Lương Đình Tiến (nguyên Phó giám đốc Công ty xăng dầu Long An, cũng bị truy tố trong vụ án này) góp vốn thành lập 4 công ty để hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực xăng dầu. Từ năm 2020, Nguyễn Hữu Tứ (người tiêu thụ 161 triệu lít xăng do “ông trùm” Phan Thanh Hữu nhập lậu từ Singapore về VN) liên hệ và đặt vấn đề bán xăng cho Trung với giá thấp hơn giá xăng bán lẻ của Petrolimex, thì Trung đồng ý. Cáo trạng truy tố từ tháng 3.2020 - 2.2021, Trung giúp Tứ quản lý, mua bán 101 triệu lít xăng lậu, thu lợi 44 tỉ đồng.

Tại phiên tòa, bị cáo Trung thừa nhận cáo trạng truy tố, chỉ thắc mắc một số điểm nhỏ. Cụ thể, Trung cho rằng quan hệ với Tứ chỉ là khách hàng. Một bên có kho cho thuê (ngoài tiêu thụ xăng lậu, Trung còn cho Tứ thuê kho để chứa - PV), một bên thuê kho trả tiền, chứ giữa hai người không có thỏa thuận gì cả; số tiền chiết khấu mỗi lít xăng mà khách hàng tới nhận là Trung thu của Tứ, không phải thu từ khách hàng của Tứ. Do đó, Trung không đáng bị tình tiết tăng nặng như cáo trạng truy tố. Đối với việc tham gia buôn lậu xăng, bị cáo Trung khai: “Bị cáo thừa nhận hành vi của mình là sai phạm. Do lúc đó bị cáo nghĩ việc mua hàng không có hóa đơn chứng từ chỗ Tứ và việc mua bán diễn ra trong nội địa chỉ là sai phạm hành chính. Khi làm việc với cơ quan điều tra, được giải thích, bị cáo mới biết hàng nhập lậu. Bây giờ bị cáo rất ân hận. Vì tham lam, hám lợi mà bị cáo đã không tìm rõ kỹ nguồn gốc hàng hóa”. Đại diện Viện kiểm sát giải thích: “Xăng dầu là mặt hàng đặc biệt do nhà nước thống nhất quản lý, nếu hàng không có hóa đơn chứng từ thì một là hàng giả, hai là hàng nhập lậu”.