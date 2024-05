Xét xử nhân viên tham ô 5.078 vé cáp treo: Manh mối từ vé đánh rơi

Ngày 29.5, TAND TP.Đà Nẵng kết thúc phiên xét xử sơ thẩm vụ tham ô hơn 4 tỉ đồng từ việc xâm nhập hệ thống bán vé cáp treo ở một khu du lịch.



HĐXX tuyên phạt Trần Hữu Thanh Sơn (34 tuổi, ngụ đường Lê Duẩn, TP.Huế) và Phạm Quốc Tuấn (33 tuổi, ngụ H.Lý Sơn, Quảng Ngãi) cùng 12 năm tù về tội tham ô tài sản.

Sơn (bên phải) và Tuấn cùng lãnh 12 năm tù NGUYỄN TÚ

Theo cáo trạng, Sơn là nhân viên bán vé của một công ty (xã Hòa Ninh, H.Hòa Vang, TP.Đà Nẵng) từ năm 2016. Năm 2017, Sơn chuyển sang bộ phận công nghệ thông tin và nắm rõ phần mềm bán vé VGS hoạt động trên hệ thống chính (product) và hệ thống dự phòng khi gặp sự cố (QA).

Khách qua cổng dùng vé chính, hệ thống đối chiếu mã code vé trùng khớp và tự động cập nhật vào doanh thu. Còn vé dự phòng chỉ để bộ phận công nghệ thông tin kiểm tra chất lượng và buộc phải hủy, không nhập vào doanh thu.

Tháng 7.2022 tại một quán cà phê, Sơn và Tuấn chia sẻ về việc cùng gặp khó khăn kinh tế. Sơn nói có thể in vé để Tuấn bán cho khách đi cáp treo vào lúc vắng khách từ 11 giờ 45 đến 15 giờ hằng ngày.

Vé này xuất trên hệ thống dự phòng nên không bị công ty phát hiện. Tuấn đồng ý chia đôi tiền bán vé với Sơn.

Sơn thường giao vé cho Tuấn tại phòng vệ sinh ở khu du lịch. Tuấn gửi hình ảnh hướng dẫn viên, trưởng đoàn để Sơn nhận dạng.

Tại phòng công nghệ thông tin, Sơn theo dõi camera. Khi đoàn khách của Tuấn đi qua cổng quẹt vé thì Sơn thao tác chuyển hệ thống chính sang hệ thống dự phòng để chấp nhận vé.

Ngay sau đó, Sơn chuyển lại về hệ thống chính chỉ trong 15 - 20 giây. Ngày 17.2.2023, có 1 khách đánh rơi vé xuất trên hệ thống dự phòng, nhân viên nhặt được, kiểm tra thì phát hiện vé không có trên hệ thống chính mà được in từ hệ thống dự phòng. Từ đó công ty báo công an. Sơn, Tuấn đến Công an TP.Đà Nẵng đầu thú.

Theo điều tra, từ ngày 9.7.2022 đến 17.2.2023, hệ thống dự phòng đã in 7.018 vé, trong đó 5.678 vé qua cổng, trừ đi 600 vé do Sơn thử nghiệm, cơ quan điều tra xác định Sơn đã đưa cho Tuấn 5.078 vé, tham ô hơn 4 tỉ đồng.

Tuấn chia cho Sơn gần 2 tỉ đồng. Sơn dùng tiền tham ô đầu tư tiền ảo và thua lỗ toàn bộ, trả nợ 300 triệu đồng. Tuấn dùng tiền đầu tư chứng khoán quốc tế và thua lỗ 400 triệu đồng, trả nợ ngân hàng gần 474 triệu đồng, trả nợ một số người và tiêu xài.