Xét xử phúc thẩm bị cáo Lê Tấn Hùng và đồng phạm sai phạm tại SAGRI

Lê Thu Vân là bị can thứ 7 trong vụ án Tịnh thất Bồng Lai và là mẹ của 3 bị can Hoàn Nguyên, Nhất Nguyên, Nhị Nguyên, được Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Long An tách ra vụ án khác.