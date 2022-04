Xét xử vợ thượng tá biên phòng An Giang buôn lậu: Trả hồ sơ, điều tra bổ sung

Ngày 28.4, sau gần 3 ngày xét xử sơ thẩm, TAND TP.Châu Đốc (An Giang) quyết định trả hồ sơ để điều tra bổ sung vụ án buôn lậu liên quan 3 bị cáo Trần Thị Vàng (44 tuổi, vợ thượng tá biên phòng An Giang), Trần Thị Dũng (52 tuổi, chị ruột Vàng, cùng ngụ P.Vĩnh Nguơn, TP.Châu Đốc) và Lê Văn Lên (32 tuổi, ngụ xã Vĩnh Hội Đông, H.An Phú, An Giang).

Theo cáo trạng, sáng 27.2.2021, lực lượng chống buôn lậu An Giang phối hợp công an địa phương kiểm tra hành chính 3 căn nhà: 193 Tuy Biên, 276 Tuy Biên và 142 Phan Xích Long, thuộc P.Vĩnh Nguơn, TP.Châu Đốc, phát hiện chứa nhiều hàng điện tử, điện lạnh, đồ dùng gia dụng, sành sứ… nhập lậu đã qua sử dụng, không rõ nguồn gốc xuất xứ. Cơ quan chức năng đã tạm giữ số hàng hóa trên và chuyển hồ sơ cho Công an TP.Châu Đốc xử lý. Qua định giá, tổng số hàng hóa bị thu giữ trị giá hơn 315 triệu đồng.

Công an xác định căn nhà số 276 Tuy Biên và 142 Phan Xích Long thuộc sở hữu của Trần Thị Vàng và ông Hoàng Văn Nam (chồng bà Vàng, thượng tá, Phó trưởng Phòng phòng chống ma túy và tội phạm - Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh An Giang). Căn nhà số 193 Tuy Biên là nhà mẹ ruột Vàng và có Trần Thị Dũng đang sinh sống.

Qua điều tra xác định số hàng hóa nhập lậu nêu trên đều là của Trần Thị Vàng thuê người mang từ Gò Tà Mâu (thuộc tỉnh Tà Keo, Vương quốc Campuchia) về TP.Châu Đốc để bán kiếm lời.





Lê Văn Lên được Vàng thuê dọn, sửa hàng; đến kho hàng tại Campuchia đóng gói hàng để chuyển về nhà Vàng, chuyển hàng qua các địa điểm… và được Vàng trả công trung bình 5 triệu đồng/tháng. Riêng Dũng có nhiệm vụ dọn rửa hàng nhưng không nhận tiền công, đổi lại Vàng trả chi phí sinh hoạt trong nhà.

Theo Viện KSND TP.Châu Đốc, từ lời khai của Dũng, Lên và những người làm chứng cùng các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án, có đủ căn cứ xác định Vàng đã chủ mưu, cầm đầu, thuê Dũng và Lên giúp Vàng thực hiện hành vi buôn bán hàng hóa qua biên giới trái pháp luật. Cụ thể, Dũng giúp cho Vàng buôn lậu với số hàng hóa trị giá hơn 232,8 triệu đồng; Lên giúp sức cho Vàng buôn lậu hàng trị giá hơn 198,9 triệu đồng.

Cần định giá lại tài sản

Tuy nhiên, quá trình diễn ra phiên tòa, Trần Thị Vàng đề nghị tòa làm rõ phần hàng hóa trong vụ án được Vàng mua từ UBND P.Vĩnh Nguơn có hóa đơn, chứng từ, nhưng không được tách ra. Đồng thời, các luật sư bảo vệ cho 3 bị cáo yêu cầu tòa làm rõ việc định giá tài sản của cơ quan định giá chỉ dựa vào hình ảnh và cào bằng giá trị thực tế còn lại 50% các tài sản là không khách quan, mang tính chất cảm tính và chưa thỏa đáng.

Kết thúc phiên tòa, HĐXX TAND TP.Châu Đốc nhận định, để có đủ căn cứ xác định tội danh và quyết định khung hình phạt áp dụng chính xác đối với từng bị cáo trong vụ án, cần tiến hành định giá lại tài sản và thu thập thêm chứng cứ quan trọng có liên quan đến định lượng giá trị hàng hóa bị tạm giữ. Việc này thuộc trường hợp thiếu chứng cứ quan trọng đối với vụ án mà không thể bổ sung tại phiên tòa.

Vì vậy, HĐXX TAND TP.Châu Đốc (An Giang) quyết định trả hồ sơ cho Viện KSND cùng cấp điều tra bổ sung.