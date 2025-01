Theo đó, Tòa án nhân dân tỉnh Long An quyết định đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với các bị cáo Nguyễn Thị Cẩm Hồng, Nguyễn Phú Thuận, Nguyễn Kim Phượng, Trương Quốc Thái bị Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Long An truy tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo Bộ luật hình sự.

Thời gian mở phiên tòa từ ngày 20-23.1.2025 tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Long An. Vụ án được xét xử công khai.

Những cá nhân bị khởi tố gồm: Nguyễn Thị Cẩm Hồng, Nguyễn Kim Phượng, Nguyễn Phú Thuận, Trương Quốc Thái từng là giám đốc, người đại diện pháp luật của Công ty Hưng Thịnh (tỉnh Long An) theo từng giai đoạn, đã đứng ra ký hợp đồng nguyên tắc chuyển nhượng quyền sử dụng đất để thu tiền của khách hàng.

Tòa án đã có quyết định xét xử vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại dự án Hưng Thịnh Cát Tường ẢNH: ĐÌNH SƠN

Trước đó, ngày 28.8.2020, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Long An đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại dự án khu dân cư Hưng Thịnh Cát Tường do Công ty Hưng Thịnh làm chủ đầu tư. Đến ngày 14.1.2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Long An ra quyết định tạm đình chỉ điều tra vụ án. Sau đó, ngày 8.2.2023 vụ án lại được Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Long An ra quyết định phục hồi điều ra. Đến nay, sau nhiều năm khách hàng đi đấu tranh, khiếu nại, khiếu kiện khắp nơi để đòi quyền lợi thì vụ án mới được khởi tố và đưa ra xét xử.

Báo Thanh Niên đã có hàng loạt bài viết phản ánh về việc chủ đầu tư của hai dự án Hưng Thịnh Cát Tường và Đất Xanh Long An lừa bán đất cho người dân khi dự án chưa đền bù xong. Điều đáng nói, chủ đầu tư này còn đem một nền đất bán cho nhiều người. Số tiền mà Công ty Hưng Thịnh chiếm đoạt của khách hàng ước tính hơn 100 tỉ đồng.