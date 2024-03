Xét xử vụ CDC Bình Phước: Vì sao 2 nhân viên được đề nghị miễn hình phạt?

Liên quan đến vụ án cựu Giám đốc CDC Bình Phước vi phạm quy định về đấu thầu khi mua kit test của Công ty Việt Á, gây thiệt hại ngân sách nhà nước hơn 5,1 tỉ đồng, chiều ngày 15.3, Viện KSND tỉnh Bình Phước đã đề nghị mức án từ 3 đến 4 năm tù đối với ông Nguyễn Văn Sáu; miễn hình phạt đối với 2 nhân viên Đinh Thị Vân và Lê Thành Bắc.

Nhận tiền từ Việt Á nhưng…trả lại

Sau khi CDC Bình Phước thanh toán gói thầu đợt 1 (tháng 9.2021 - PV), Tổng giám đốc Việt Á Phan Quốc Việt biết Nguyễn Văn Sáu (Giám đốc CDC Bình Phước), Đinh Thị Vân (người trực tiếp sử dụng kit test) và Lê Thành Bắc (người hoàn thiện hồ sơ thanh toán) nên quyết định chi 14% hoa hồng (hơn 951 triệu đồng) cho 3 người.

Các bị cáo Nguyễn Văn Sáu (giữa), Lê Thành Bắc và Đinh Thị Vân HOÀNG GIÁP

Cụ thể, nhân viên Việt Á đưa cho Vân 275 triệu đồng; đưa cho Sáu 270 triệu đồng và nhờ người chuyển khoản cho Bắc 135 triệu đồng. Còn hơn 271 triệu đồng, chưa chi cho những người nói trên thì bị Cơ quan CSĐT Bộ Công an khởi tố, bắt tạm giam.

Khi sai phạm tại Công ty Việt Á và một số địa phương bị phát hiện, khởi tố điều tra thì Nguyễn Văn Sáu chủ động trình báo với UBND tỉnh Bình Phước về việc nhận tiền của Công ty Việt Á. Sau đó, khi Cơ quan CSĐT Bộ Công an triệu tập những người CDC Bình Phước có liên quan làm việc thì Bắc và Vân đã khai nhận việc nhận tiền 'hoa hồng', sau đó cùng Sáu giao nộp toàn bộ số tiền đã nhận.

Sau đó, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Phước khởi tố ông Nguyễn Văn Sáu về tội vi phạm quy định về đấu thầu và nhận hối lộ. Ngày 26.9.2023, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Phước đã ra quyết định đình chỉ điều tra vụ án và đình chỉ điều tra bị can đối với bị can Nguyễn Văn Sáu về tội "nhận hối lộ", nên không đề cập xử lý. Riêng Đinh Thị Vân và Lê Thành Bắc bị khởi tố về vi phạm quy định về đấu thầu.

Đề nghị miễn hình phạt cho 2 nhân viên CDC



Tại phiên tòa sơ thẩm diễn ra ngày 15.3, cả 3 bị cáo đã thừa nhận hành vi của mình. Các bị cáo mong HĐXX ghi nhận trong quá trình phòng, chống dịch bệnh Covid-19, trên tinh thần 'chống dịch như chống giặc', đã tận tâm cống hiến, lao động, phòng, chống dịch. Đồng thời mong có cơ hội tiếp tục cống hiến cho ngành y tế.

Bào chữa cho 3 bị cáo, các luật sư cho rằng không có sự thỏa thuận chia hoa hồng đối với Công ty Việt Á. Trong quá trình điều tra cũng đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải và có nhiều tình tiết giảm nhẹ. Các luật sư mong muốn HĐXX xem xét giữa 'công' và 'tội' của các bị cáo, có thể được miễn truy cứu trách nhiệm hình sự, để các bị cáo có cơ hội tiếp tục làm việc, cống hiến vì sự nghiệp chăm sóc sức khỏe cho người dân tỉnh Bình Phước.

Đinh Thị Vân và Lê Thành Bắc được đề nghị miễn hình phạt HOÀNG GIÁP

Trong khi luận tội, đại diện Viện KSND tỉnh Bình Phước cũng đã nhận định các bị cáo đều có nhân thân tốt, có nhiều đóng góp trong công tác phòng, chống dịch cũng như trong thời gian công tác. Dựa trên căn cứ tính chất, mức độ phạm tội của các bị cáo, cùng các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ của các bị cáo, Viện KSND tỉnh Bình Phước đã đề nghị HĐXX mức án từ 3 đến 4 năm tù đối với bị cáo Nguyễn Văn Sáu; đề nghị miễn hình phạt đối với 2 bị cáo Đinh Thị Vân và Lê Thành Bắc.

Dự kiến, vụ án sẽ được tuyên vào ngày 20.3.

Theo cáo trạng, năm 2019, để phục vụ cho việc phòng, chống dịch trên địa bàn tỉnh Bình Phước được kịp thời, Nguyễn Văn Sáu (Giám đốc CDC Bình Phước) thỏa thuận với Phan Quốc Việt (Tổng giám đốc Công ty Việt Á) về việc tạm ứng trước kit test xét nghiệm, sinh hóa phẩm của Công ty Việt Á rồi mới hợp thức hóa thầu sau. Trong khoảng thời gian từ tháng 2 - 9.2021, Nguyễn Văn Sáu chỉ đạo Lê Thành Bắc, Đinh Thị Vân và một số nhân viên CDC Bình Phước hợp thức hồ sơ, thủ tục mua sắm 3 gói thầu cho số hàng đã tạm ứng của Công ty Việt Á với tổng trị giá hàng hóa là 41,5 tỉ đồng. CDC Bình Phước đã thanh toán cho Công ty Việt Á hơn 7,1 tỉ đồng của gói thầu đợt 1. Hành vi của Sáu, Bắc và Vân bị cáo buộc đã can thiệp trái pháp luật vào hoạt động đấu thầu và vi phạm quy định của pháp luật về bảo đảm công bằng, minh bạch trong hoạt động đấu thầu dẫn đến gây thiệt hại ngân sách nhà nước hơn 5,1 tỉ đồng. Quá trình điều tra các bị can, gia đình bị can và những người liên quan đã nộp khắc phục hậu quả 390 triệu đồng.