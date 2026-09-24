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    Xét xử vụ GFDI: Hơn 2.400 tỉ đồng của 7.018 khách hàng bị chiếm đoạt thế nào?
    VideoThời sự

    Xét xử vụ GFDI: Hơn 2.400 tỉ đồng của 7.018 khách hàng bị chiếm đoạt thế nào?

    Huy Đạt
    Huy Đạt
    TAND thành phố Đà Nẵng tuyên phạt 5 bị cáo trong vụ Công ty GFDI cùng mức án tù chung thân vì lừa đảo chiếm đoạt hơn 2.407 tỉ đồng của 7.018 khách hàng.

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    vụ án GFDI TAND thành phố Đà Nẵng tù chung thân lừa đảo chiếm đoạt tài sản Huy động vốn đầu tư chứng khoán quốc tế

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