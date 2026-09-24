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    Xét xử vụ GFDI: Hơn 8.700 người tham gia tố tụng tại 3 điểm cầu ở Đà Nẵng
    VideoThời sự

    Xét xử vụ GFDI: Hơn 8.700 người tham gia tố tụng tại 3 điểm cầu ở Đà Nẵng

    Huy Đạt
    Huy Đạt

    Sáng 24.9.2026, Tòa án nhân dân thành phố Đà Nẵng mở phiên xét xử vụ Công ty GFDI với hơn 8.700 người tham gia tố tụng tại 3 điểm cầu, trong đó có hơn 7.100 bị hại.

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