Xét xử vụ GFDI: Hơn 8.700 người tham gia tố tụng tại 3 điểm cầu ở Đà Nẵng

Sáng 24.9.2026, Tòa án nhân dân thành phố Đà Nẵng mở phiên xét xử vụ Công ty GFDI với hơn 8.700 người tham gia tố tụng tại 3 điểm cầu, trong đó có hơn 7.100 bị hại.