Xét xử vụ Hoàng tử Harry kiện nhà xuất bản báo 'The Sun'

Hoàng tử Harry tiếp tục cuộc chiến pháp lý chống lại News Group Newspapers (NGN) của tỉ phú Rupert Murdoch, nơi xuất bản tờ The Sun về những cáo buộc thu thập thông tin trái phép của các nhà báo và thám tử tư.

Hoàng tử Harry tiếp tục cuộc chiến pháp lý chống lại News Group Newspapers (NGN) của tỉ phú Rupert Murdoch ẢNH: PEOPLE

Luật sư của Công tước xứ Sussex, David Sherborne, đã xác nhận vào ngày 15.11 rằng vụ án của Hoàng tử Harry cùng với vụ án của cựu nghị sĩ Đảng Lao động Tom Watson dự kiến sẽ được đưa ra xét xử vào tháng 1.2025.

Công tước xứ Sussex cáo buộc NGN hack điện thoại và các hành vi vi phạm quyền riêng tư khác từ năm 1996 đến năm 2011, khoảng thời gian mà The Sun và tờ News of the World (hiện không còn tồn tại) bị cáo buộc nhắm vào Harry. NGN đã phủ nhận mọi hành vi sai trái.

Phán quyết của Tòa án Tối cao hôm 15.11 cho phép nhóm luật sư của Harry tiếp cận thêm các email giữa nhân viên cấp cao của NGN và các thành viên trong gia đình hoàng gia. Những email này - mà các luật sư của Harry cho rằng rất quan trọng đối với vụ kiện của anh - trước đây đã bị giữ lại hoặc tiết lộ có chọn lọc. Sherborne lập luận rằng các bản đệ trình trước đó của NGN là không đầy đủ và "được chọn lọc" để bỏ qua các tài liệu quan trọng có thể củng cố các khiếu nại của Công tước xứ Sussex.

Hoàng tử Harry và vợ Meghan Markle ẢNH: PEOPLE

Thẩm phán Fancourt phán quyết có "lý do chính đáng" để tiết lộ những email này, lưu ý rằng "đủ căn cứ đáng tin cậy để nói rằng cần bức tranh toàn cảnh vì lợi ích công lý".

Vụ án của Hoàng tử Harry, một phần trong loạt vụ kiện rộng hơn chống lại NGN, liên quan đến các cáo buộc nghiêm trọng về nhiều hoạt động bất hợp pháp, bao gồm nghe lén điện thoại và thu thập thông tin cá nhân. Công tước xứ Sussex và Tom Watson nằm trong số ít người yêu cầu bồi thường, kiên trì theo đuổi vụ kiện sau khi 39 người khác đã được giải quyết.

Trong khi nhiều người nổi tiếng yêu cầu bồi thường bao gồm Melanie Brown của nhóm Spice Girl, Alan Yentob và Alfie Allen được dàn xếp ổn thỏa, thì vụ kiện của Harry vẫn là một trong những vụ án gây tranh cãi và gây chú ý nhất.

Vua Charles và Hoàng tử Harry trong lễ tang Nữ hoàng Elizabeth II vào ngày 14.9.2022 tại London, Anh ẢNH: PEOPLE