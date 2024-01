Xét xử vụ khủng bố ở Đắk Lắk: Âm mưu thành lập 'Nhà nước Đê ga' tại Tây nguyên

Ngày 16.1, TAND tỉnh Đắk Lắk mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với các bị cáo liên quan vụ tấn công khủng bố trụ sở 2 xã Ea Ktur và Ea Tiêu, H.Cư Kuin.

Ngày 16.1, xét xử vụ án khủng bố tấn công trụ sở xã tại Đắk Lắk

An ninh được bảo vệ nghiêm ngặt

Phiên tòa xét xử lưu động tại P.Ea Tam, TP.Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk); dự kiến diễn ra trong 10 ngày.

Trong số 100 bị cáo, có 53 bị cáo bị xét xử về tội khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân; 39 bị cáo về tội khủng bố; 1 bị cáo về tội tổ chức cho người khác xuất cảnh, nhập cảnh trái phép; 1 bị cáo về tội che giấu tội phạm. Ngoài ra, có 6 bị cáo ở nước ngoài bị xét xử vắng mặt về tội khủng bố.

Các bị cáo tại phiên tòa C.T.V.

HĐXX có 5 người, gồm 2 thẩm phán, 3 hội thẩm nhân dân. Thẩm phán Nguyễn Duy Hữu làm chủ tọa phiên tòa. 4 kiểm sát viên của Viện KSND tỉnh Đắk Lắk được phân công thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử.

Phiên tòa có 19 luật sư, trợ giúp viên pháp lý bào chữa đăng ký tham gia phiên tòa. Tòa còn triệu tập nhiều tổ chức, cá nhân có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan tới phiên tòa.



HĐXX tiến hành phần thủ tục tại phiên tòa sơ thẩm C.T.V.

Ngay từ sáng sớm, công tác an ninh được bảo vệ nghiêm ngặt tại nơi diễn ra phiên tòa.

Trong hôm nay, tòa sơ thẩm đã dành phần lớn thời gian để thực hiện phần thủ tục, kiểm tra lý lịch các bị cáo, sau đó Viện KSND tỉnh Đắk Lắk đọc bản cáo trạng của vụ án.

Âm mưu tiến tới thành lập "Nhà nước Đê ga" tại Tây nguyên

Theo cáo trạng, từ năm 2015, Y Mut Mlô cầm đầu tổ chức "Nhóm hỗ trợ người Thượng" tại Mỹ (viết tắt là MSGI) thường xuyên liên lạc, móc nối, lôi kéo H Wuêñ Êban (Amí Sân) tham gia để tiến hành các hoạt động vũ trang, giết người, phá hủy tài sản của cơ quan, tổ chức, cá nhân nhằm gây ra tình trạng hoảng sợ trong nhân dân, gây mất an ninh trật tự tại địa bàn tỉnh Đắk Lắk, nếu thành công sẽ tiếp tục mở rộng sang địa bàn các tỉnh khác.

Xem nhanh 12h: Xét xử vụ án khủng bố tại Đắk Lắk

Đồng thời, Y Mut Mlô giới thiệu H Wuêñ Êban quen biết với các thành viên khác của "Nhóm hỗ trợ người Thượng" gồm: Y Čhik Niê (Phó chỉ huy), Y Niên Êya (thủ quỹ), Y Bút Êban (Y Bé Êban - Phụ trách tập hợp, thông báo khi họp); Y Chanh Byă (Y Čăñ Buôn Yă) và Y Sôl Niê là thành viên cốt cán.

Y Mut Mlô còn tuyển mộ, lôi kéo Y Quynh Bdap, Y Krông Phôk tham gia tổ chức và giới thiệu cho H Wuêñ Êban đến gặp Y Quynh Bdap, Y Krông Phôk để biết thêm về hoạt động của tổ chức.

Một bị cáo tại phiên tòa sơ thẩm C.T.V.

Vào tháng 8.2018, sau khi Y Quynh Bdap vượt biên trái phép sang Thái Lan và thành lập tổ chức "Người thượng vì công lý" (MSFJ) nhằm tuyên truyền, kích động, lôi kéo người đồng bào dân tộc thiểu số ở khu vực Tây nguyên tiến hành các hoạt động bạo động vũ trang, khủng bố.

Trong năm 2018, Y Quynh Bdăp cùng với H'Wuêñ Êban và nhiều người khác tụ tập tại nhà Y Krông Phôk để lôi kéo thành viên, chuẩn bị vũ khí, luyện tập võ thuật và rèn luyện sức khỏe để chuẩn bị cho các hoạt động bạo động, chống chính quyền. Y Quynh Bdăp phân công H'Wuêñ Êban đứng đầu lực lượng Đê ga trong nước, Y Krông Phôk là người cầm đầu ở nhóm huyện Lắk và Krông Ana (Đắk Lắk).

Đến năm 2019, H Wuêñ Êban đồng ý tham gia tổ chức MSGI với mục đích tìm kiếm sự hỗ trợ về vật chất từ nước ngoài để tiến hành các hoạt động chống chính quyền nhân dân, tiến tới thành lập "Nhà nước Đê ga" tại Tây nguyên.

Đến năm 2022, H'Wuêñ cùng với Y Krông Phôk, Y Jŭ Niê, Y Khing Liêng đã nhiều lần gặp nhau tại nhiều địa điểm để họp, bàn bạc, thống nhất nắm tình hình và được Y Quynh Bdap chỉ đạo tiếp tục tập hợp, lôi kéo lực lượng tham gia, chuẩn bị vũ khí, rèn luyện sức khỏe, tập luyện võ thuật để chuẩn bị cho các hoạt động tấn công, bạo động nhằm chống chính quyền.

Từ năm 2019 đến tháng 6.2023, H Wuêñ Êban trực tiếp tuyển mộ, lôi kéo, tập hợp người dân tộc thiểu số nhẹ dạ, cả tin trong các buôn trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk để thành lập nhóm vũ trang lấy tên gọi là "Lính Đê ga" ("Khan Đê ga"); vận động đóng góp tiền mua sắm vũ khí, tổ chức tập luyện võ thuật để chuẩn bị tiến hành hoạt động khủng bố, phá hoại.

Các luật sư bào chữa cho các bị cáo C.T.V.

Bên cạnh đó, H Wuêñ Êban cùng các nghi phạm cốt cán (Y Thô Ayŭn, Y Tim Niê…) còn dụ dỗ, đe dọa, cưỡng ép nhiều người khác tham gia nhóm "Lính Đê ga". MSGI thông qua Y Sôl Niê đã nhiều lần gửi tiền về cho H Wuêñ Êban để chi phí sinh hoạt và phục vụ cho các hoạt động của "Lính Đê ga".

Đầu năm 2023, H Wuêñ Êban báo cáo, xin ý kiến các thành viên tổ chức "Nhóm hỗ trợ người Thượng" (Y Chik Niê, Y Bút ÊBan, Y Sôl Niê) cho nhóm "Lính Đê ga" tiến hành các hoạt động khủng bố trong nước và thống nhất để nhóm "Lính Đê ga" thực hiện kế hoạch tấn công vũ trang, cướp vũ khí, phá hủy tài sản của cơ quan, tổ chức, cá nhân, giết cán bộ và người dân nhằm gây ra tình trạng hoảng sợ trong công chúng; Y Sôl Niê tự nguyện xin về Việt Nam để cùng H Wuêñ Êban trực tiếp chỉ đạo kế hoạch khủng bố.

Chỉ đạo khi tấn công phải đốt sạch, phá sạch, giết sạch những người có mặt

Ngày 12.5.2023, Y Sôl Niê từ Mỹ đến Thái Lan. Y Sôl Niê liên lạc với H Wuêñ Êban bàn bạc cách thức về Việt Nam để tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng và H Wuêñ Êban đã chỉ đạo Y Li Phôch Niê, Y Bluiêt Mlô đón Y Sôl Niê từ Thái Lan về Việt Nam (do Lê Văn Nghĩa tổ chức xuất, nhập cảnh trái phép).

Khi về Việt Nam, Y Sôl Niê cùng H Wuêñ Êban và các thành viên cốt cán của nhóm "Lính Đê ga" như: Y Jǔ Niê, Y Tim Niê, Y Chun Niê, Y Wôl Arul… nhiều lần họp bàn kế hoạch, tìm kiếm địa điểm để tập trung lực lượng và khảo sát, chọn trụ sở cơ quan Nhà nước để tấn công vũ trang, lật đổ chính quyền, tiến tới thành lập "Nhà nước Đê ga" tại Tây Nguyên; chọn chòi rẫy tại buôn Jung A, xã Ea Ktur, H.Cư Kuin làm nơi tập kết; chọn Lữ đoàn Đặc công 198 ở xã Hòa Đông, H.Krông Pắc (Đắk Lắk) để đột nhập, cướp súng, đạn trang bị cho nhóm "Lính Đê ga".

Một bị cáo khác tại phiên tòa sơ thẩm C.T.V.

Đêm 6.6.2023, rạng sáng 7.6.2023, Y Sôl Niê trực tiếp chỉ huy nhóm khoảng 50 người đi bộ đến Lữ đoàn Đặc công 198 nhưng do bị lạc đường, khi gần đến nơi thì trời gần sáng nên rút lui về điểm tập kết.

Đêm 7.6.2023, rạng sáng 8.6.2023, Y Jŭ Niê chỉ huy nhóm khoảng 50 người đi đến Lữ đoàn Đặc công 198 nhưng khi vào bên trong, nhìn thấy đèn sáng và có người canh gác, sợ bị phát hiện nên cả nhóm cùng bỏ chạy về chòi rẫy.

Sau đó, Y Sôl Niê và H Wuêñ Êban và một số nghi phạm cốt cán đã họp bàn thống nhất sẽ chọn trụ sở xã Ea Ktur và trụ sở xã Ea Tiêu (H.Cư Kuin, Đắk Lắk) là mục tiêu tấn công vì gần với điểm tập kết, trên cùng một tuyến đường, dễ hỗ trợ cho nhau trong quá trình tấn công và dễ rút lui.

Sau khi nghe Y Thô Ayŭn báo cáo, Y Sôl Niê và H Wuêñ Êban đồng ý cho nhóm "Lính Đê ga" tấn công trụ sở 2 xã Ea Ktur, Ea Tiêu và chỉ đạo: khi tấn công phải đốt sạch, phá sạch, giết sạch những người có mặt và cướp lấy vũ khí tại đây, tiếp tục mở rộng tấn công những trụ sở chính quyền khác, sau khi hoàn thành phải cắm "cờ Nhà nước Đê ga" và quay phim, đăng lên mạng để tuyên truyền, tạo sự chú ý, gây tiếng vang cho tổ chức. Đồng thời H Wuêñ Êban tổ chức làm lễ trao "cờ Nhà nước Đê ga" để bầu Y Jŭ Niê làm chỉ huy trưởng, Y Thô Ayǔn và Y Tim Niê làm phó chỉ huy.

Cảnh sát áp giải một bị cáo ra tòa C.T.V.

Từ ngày 9 - 10.6.2023, các bị cáo tham gia nhóm "Lính Đê ga" tập trung tại chòi rẫy tập luyện võ thuật, chế tạo bom xăng, hướng dẫn cách sử dụng súng, đạn... Tối 10.6.2023, các bị cáo tập trung tại chòi rẫy để phân phát vũ khí, điểm danh, quay phim, chụp ảnh và chia thành 2 nhóm: nhóm do Y Jǔ Niê và Y Thô Ayǔn chỉ huy cùng 33 người đi bộ đến tấn công trụ sở xã Ea Ktur; nhóm do Y Tim Niê chỉ huy cùng 34 người, đi bằng xe máy đến tấn công trụ sở xã Ea Tiêu.

Đêm 10.6.2023, rạng sáng 11.6.2023, tại trụ sở xã Ea Ktur, các bị cáo đã thực hiện hành vi phá hủy tài sản của cơ quan, tổ chức, cá nhân; sát hại 2 cán bộ Công an xã (Nguyễn Đăng Nhân và Hoàng Trung); làm 2 cán bộ công an xã bị thương nặng (Đàm Đình Bốp và Lê Kiên Cường).

Những người có liên quan tham dự phiên tòa C.T.V.

Tại trụ sở xã Ea Tiêu, các bị can đã thực hiện hành vi phá hủy tài sản của cơ quan, tổ chức, cá nhân; sát hại 2 cán bộ công an xã (Hà Tuấn Anh và Trần Quốc Thắng). Trên đường rút chạy, các bị can tiếp tục thực hiện hành vi phá hủy tài sản của người dân; uy hiếp 3 người dân làm con tin; giết chết 2 cán bộ (Nguyễn Văn Kiên, Bí thư Đảng ủy xã Ea Ktur và Nguyễn Văn Dũng, Chủ tịch UBND xã Ea Tiêu) và 3 người dân (Hoàng Minh Khánh, Lê Xuân Hoàng, Lê Minh Vương).

Kết quả điều tra, cơ quan chức năng xác định do thiếu hiểu biết, do những khó khăn về đời sống kinh tế và có vướng mắc trong cuộc sống cá nhân nên một số người dân tộc thiểu số ở Đắk Lắk bị các đối tượng phản động, lưu vong ở Mỹ dùng nhiều thủ đoạn tuyên truyền, kích động, lôi kéo, dụ dỗ tham gia tổ chức hoạt động khủng bố...