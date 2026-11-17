Màn hình phụ phía sau

Xiaomi 18 Pro Max gây ấn tượng với mặt lưng kính cho cảm giác cầm nhẹ nhàng hơn. Phía sau máy tích hợp màn hình phụ AMOLED độ sáng cao cạnh cụm camera. Người dùng dễ dàng tùy biến màn hình này để hiển thị ảnh cá nhân hoặc chuyển ảnh chụp thành nhân vật AI để trò chuyện.

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Màn hình chống nhìn trộm và hiệu năng mạnh mẽ

Ở mặt trước, Xiaomi 18 Pro Max trang bị tính năng chống nhìn trộm giúp hạn chế góc nhìn hai bên, bảo vệ sự riêng tư cho nội dung hiển thị. Camera bổ sung chế độ chụp ảnh gốc giữ lại màu sắc chân thực, tách chủ thể mượt mà.

Sức mạnh của Xiaomi 18 Pro Max đến từ chip Snapdragon 8 Extreme Gen 6 kết hợp hệ điều hành HyperOS mượt mà. Hệ thống ba loa ngoài hỗ trợ Dolby Atmos cùng viên pin dung lượng lớn đáp ứng tốt nhu cầu giải trí.

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