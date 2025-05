Xiaomi 'chơi lớn' khi cam kết hỗ trợ tới 6 năm

Theo GizChina, Xiaomi vừa tạo nên một làn sóng chú ý trong cộng đồng công nghệ khi công bố chính sách hỗ trợ phần mềm mở rộng đầy tham vọng cho hàng loạt thiết bị của mình. Với cam kết lên đến 6 năm cho một số dòng máy flagship, động thái này không chỉ đặt Xiaomi vào vị thế cạnh tranh sòng phẳng với những tên tuổi lớn như Google và Samsung mà thậm chí, trên lý thuyết, còn có phần vượt trội. Tuy nhiên, người dùng cần xem xét kỹ lưỡng.

Xiaomi vượt mặt Google, cam kết hỗ trợ cập nhật đến 6 năm?

Tâm điểm của chính sách mới này chính là các dòng sản phẩm cao cấp. Những ai sở hữu Xiaomi 15, Xiaomi 15 Ultra, POCO F7 Pro và POCO F7 Ultra có thể xem là những 'đứa con cưng' khi được hãng cam kết hỗ trợ phần mềm kéo dài đến tận tháng 3.2031. Điều này đồng nghĩa với việc người dùng sẽ được hưởng 4 năm nâng cấp hệ điều hành Android lớn và thêm 2 năm vá lỗi bảo mật. Dù thực tế không nhiều người dùng giữ một chiếc điện thoại trong suốt 6 năm, việc có được sự đảm bảo này vẫn mang lại giá trị đáng kể, đặc biệt khi người dùng có ý định bán hoặc truyền lại thiết bị cho người khác.

Xiaomi cam kết hỗ trợ cập nhật phần mềm lên tới 6 năm cho các thiết bị của hãng ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH GIZCHINA

Điều thú vị và đáng hoan nghênh là Xiaomi không chỉ ưu ái các dòng flagship. Nhiều thiết bị thuộc phân khúc tầm trung cận cao cấp như Xiaomi 14T Pro (ra mắt tháng 9.2024, hỗ trợ đến tháng 9.2029) hay Redmi Note 14 Pro 5G (ra mắt tháng 1.2025, hỗ trợ đến tháng 1.2029) cũng sẽ nhận được đến 5 năm cập nhật bảo mật, dù không nhất thiết là các bản nâng cấp Android lớn. Đây là một bước tiến quan trọng, mang lại sự an tâm hơn cho người dùng ở phân khúc này. Ngay cả các dòng máy giá rẻ như POCO M7 Pro 5G hay Redmi 14C cũng được Xiaomi ưu ái với cam kết hỗ trợ trọn vẹn trong 4 năm, một sự cải thiện vượt bậc so với chính sách '18 tháng nếu may mắn' trước đây.

Máy tính bảng cũng không nằm ngoài cuộc chơi này. Các mẫu Xiaomi Pad 7 và Pad 7 Pro mới sẽ được cập nhật đến năm 2028. Nhìn chung, việc Xiaomi mở rộng chính sách hỗ trợ trên toàn bộ danh mục sản phẩm, chứ không chỉ tập trung vào các thiết bị đầu bảng, là một thay đổi tích cực. Nó không chỉ nâng cao tiêu chuẩn cơ bản của thị trường mà còn thiết lập những kỳ vọng mới cho người dùng về vòng đời sản phẩm.

Dù vậy, không ít người dùng vẫn có chút hoài nghi, liệu đây có phải chỉ là một 'chiêu trò' tiếp thị để thu hút sự chú ý? Hứa hẹn thì luôn dễ dàng, nhưng việc triển khai các bản cập nhật OTA (qua mạng) một cách nhất quán, ổn định và kịp thời cho hàng chục mẫu máy khác nhau trên nhiều thị trường là một thách thức không nhỏ.