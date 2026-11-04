Xiaomi công bố lịch cập nhật HyperOS 4 toàn cầu cho 80 thiết bị

Hãng công nghệ Xiaomi đã xác nhận kế hoạch phát hành phiên bản HyperOS 4 ổn định trên phạm vi quốc tế cho 65 mẫu smartphone và 15 máy tính bảng. Lộ trình nâng cấp quy mô lớn này diễn ra từ cuối tháng 10 đến hết năm 2026, trong đó mẫu Poco F8 Pro là thiết bị đầu tiên đã bắt đầu nhận bản cập nhật hoàn chỉnh.

Trước đó, danh sách đợt đầu của hãng chỉ gồm 7 smartphone với tâm điểm là mẫu flagship Xiaomi 17 Ultra (giá khoảng 1.235 USD, tương đương hơn 31,5 triệu đồng). Trong thông báo mới nhất, Xiaomi đã bổ sung 24 thiết bị khác, nâng quy mô đợt triển khai đầu tiên lên 31 dòng máy.

HyperOS 4 bản ổn định bắt đầu đổ bộ 80 thiết bị Xiaomi toàn cầu ẢNH: XIAOMI

Lộ trình cập nhật HyperOS 4 theo từng giai đoạn

Lịch trình phân phối HyperOS 4 trên toàn cầu được chia thành ba đợt cụ thể:

Đầu tháng 11.2026 (31 thiết bị): Gồm Poco F8 Pro, Poco F8 Ultra, Poco X8 series, Poco M8 series, Poco C85, Poco C95 Pro, Leica Leitzphone, dòng Redmi 15, Redmi 17, dòng flagship Xiaomi 15, Xiaomi 17, Xiaomi 17T cùng máy tính bảng Xiaomi Pad 8 và Pad 8 Pro.

Gồm Poco F8 Pro, Poco F8 Ultra, Poco X8 series, Poco M8 series, Poco C85, Poco C95 Pro, Leica Leitzphone, dòng Redmi 15, Redmi 17, dòng flagship Xiaomi 15, Xiaomi 17, Xiaomi 17T cùng máy tính bảng Xiaomi Pad 8 và Pad 8 Pro. Giữa tháng 11.2026 (16 thiết bị): Triển khai đến dòng Poco F7, Poco F9, Poco X7 Pro, các máy tính bảng Xiaomi Pad 7 series, Xiaomi Pad Mini, Poco Pad M1, Poco Pad X1 và Redmi Pad 2 Pro.

Triển khai đến dòng Poco F7, Poco F9, Poco X7 Pro, các máy tính bảng Xiaomi Pad 7 series, Xiaomi Pad Mini, Poco Pad M1, Poco Pad X1 và Redmi Pad 2 Pro. Tháng 12.2026 (33 thiết bị): Mở rộng cho thế hệ Xiaomi 13, Xiaomi 14 series, Xiaomi MIX Flip, Xiaomi Pad 6S Pro 12.4, dòng Poco F6, Poco X6 Pro, Poco X7, Poco M7, Redmi Pad 2 series và toàn bộ dòng Redmi Note 14.

Theo ghi nhận thực tế từ Poco F8 Pro, tệp cài đặt nâng cấp từ bản dựng HyperOS 3 ổn định lên HyperOS 4 có dung lượng tải về vượt mức 8 GB. Xiaomi hiện vẫn chưa ấn định ngày phát hành cụ thể cho từng thiết bị và chưa công bố kế hoạch cập nhật tiếp theo cho năm 2027.