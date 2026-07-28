Xiaomi Pad 8 8GB/128GB có gì đáng chú ý trong phân khúc khoảng 11 triệu đồng?

Điểm đáng chú ý nằm ở cấu hình phục vụ nhu cầu hằng ngày

Ở phân khúc khoảng 11 triệu đồng, khác biệt thường đến từ sự cân bằng thay vì chạy đua từng thông số. Xiaomi Pad 8 bản 8GB/128GB tạo lợi thế nhờ dung lượng RAM và bộ nhớ đủ rộng cho người dùng học online, xem phim, đọc tài liệu hay xử lý nhiều ứng dụng quen thuộc mà không quá nhanh đầy bộ nhớ.

Màn hình lớn, pin cao là hai giá trị dễ cảm nhận

Với máy tính bảng, trải nghiệm hiển thị và thời lượng sử dụng là yếu tố quyết định. Xiaomi Pad 8 được chú ý nhờ màn hình kích thước lớn, phù hợp xem nội dung, lướt web và chia đôi cửa sổ khi làm việc cơ bản. Đi cùng đó là viên pin dung lượng cao, phù hợp cho nhu cầu mang theo cả ngày mà không phải sạc quá thường xuyên.