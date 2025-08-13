Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Xiaomi POP Run 2025 lần đầu tiên ra mắt giải bán marathon

Nguồn: Xiaomi Corporation
Nguồn: Xiaomi Corporation
13/08/2025 20:00 GMT+7

Từ ngày 12 đến 27.7, sự kiện Xiaomi POP Run 2025 đã diễn ra đồng thời tại Singapore, Malaysia và Việt Nam, thu hút hơn 4.200 vận động viên phong trào tham gia.

Xiaomi POP Run là một sự kiện chạy bộ thú vị và hấp dẫn được thiết kế nhằm mục đích thúc đẩy lối sống năng động và tôn vinh niềm vui mà công nghệ và thể thao kết hợp mang lại.

Năm nay, sự kiện đã diễn ra đồng thời tại Singapore, Malaysia và Việt Nam, thu hút hơn 4.200 vận động viên phong trào tham gia.

Xiaomi POP Run 2025 lần đầu tiên ra mắt giải bán marathon - Ảnh 1.

Trong quá trình chạy, người tham gia có cơ hội dùng thử Xiaomi Smart Band 10 mới ra mắt - thiết bị thể dục và sức khỏe thiết thực hằng ngày - và trực tiếp khám phá những tính năng nổi bật hỗ trợ theo dõi sức khỏe hằng ngày.

Sự kiện cũng có sự góp mặt của Google Gemini với các trạm tiếp sức, gian hàng trải nghiệm và trình diễn sản phẩm tương tác. Gemini - trợ lý AI của Google - giúp người dùng nâng cao khả năng sáng tạo và hiệu suất làm việc: từ viết lách, lập kế hoạch, học tập cho đến luyện tập tình huống quan trọng. Người dùng có thể trò chuyện trực tiếp để tìm ý tưởng, đơn giản hóa vấn đề phức tạp và nhận phản hồi tức thì.

Năm nay, Xiaomi POP Run sẽ diễn ra tại 16 thị trường trên khắp châu Á, châu Mỹ Latinh và châu Âu, với hơn 30.000 người tham gia dự kiến, lan tỏa thông điệp về lối sống khỏe mạnh, hạnh phúc và sáng tạo.

Xiaomi Xiaomi POP Run giải bán marathon sự kiện chạy bộ Xiaomi Smart Band 10
Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên.
