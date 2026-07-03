Xiaomi Redmi A7 ra mắt: Giá rẻ, phù hợp với học sinh, tài xế công nghệ

Màn hình lớn và pin bền bỉ

Điểm nhấn của chiếc điện thoại này nằm ở không gian hiển thị. Máy trang bị màn hình kích thước 6.88 inch kết hợp tần số quét 120 Hz, mang lại góc nhìn rộng rãi và thao tác trơn tru. Bên cạnh đó, viên pin dung lượng 5200 mAh đi kèm sạc 15 W đủ sức duy trì hoạt động trong thời gian dài, rất phù hợp cho những người thường xuyên di chuyển bên ngoài như tài xế.

ẢNH: THẾ GIỚI DI ĐỘNG

Hiệu năng ổn định cho nhu cầu hàng ngày

Về mặt cấu hình, Xiaomi Redmi A7 sử dụng chip xử lý Unisoc T7250 8 nhân cùng RAM 3 GB và bộ nhớ trong 64 GB. Phần cứng này hoạt động trên nền tảng hệ điều hành Android 15, hỗ trợ tốt các tác vụ thường ngày như lướt web, xem bản đồ hay mở các ứng dụng gọi xe. Thiết bị cũng được tích hợp camera sau 13 MP và camera trước 8 MP, đáp ứng vừa đủ nhu cầu chụp ảnh, gọi video.

Giá bán ưu đãi tại Thế Giới Di Động

Xiaomi Redmi A7 đang có giá rất tốt tại hệ thống Thế Giới Di Động. Đặc biệt, từ ngày 6.7, ưu đãi dành riêng cho học sinh, sinh viên và tài xế công nghệ được giảm thêm 100.000 đồng, chỉ còn 3.590.000 đồng.