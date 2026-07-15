Xin giúp đỡ anh ngư dân nghèo mắc bệnh tim nguy hiểm

Anh Bạch trước đó vốn là một ngư dân khỏe mạnh, lao động chính trong gia đình. Anh làm nghề câu mực cho các chủ thuyền đánh bắt xa bờ tại Bình Sơn, Quảng Ngãi. Các tàu đánh bắt xa bờ của Quảng Ngãi vốn là những đội tàu can trường bám biển, bám ngư trường Hoàng Sa, góp phần bảo vệ chủ quyền vùng biển thiêng liêng của Tổ quốc.

Chị Lê Thị Tiếp đang chăm sóc anh Bạch tại phòng cấp cứu chờ phẫu thuật tại Trung tâm Tim mạch Bệnh viện Trung ương Huế ảnh: BÙI NGỌC LONG

Gia đình anh Bạch có hoàn cảnh rất khó khăn. Hai người con gái lớn của anh đều mắc bệnh u tuyến giáp phải điều trị định kỳ hàng tháng tại bệnh viện ở Đà Nẵng. Vợ anh, chị Lê Thị Tiếp (54 tuổi) trước đây làm công nhân nhưng gần đây cũng mắc chứng thoái hóa cột sống nặng, đau ốm thường xuyên nên đã nghỉ việc ở nhà. Người con trai út học hành dở dang giờ đang đi làm công nhân thu nhập không đủ chi tiêu cho bản thân, chưa giúp gì được gia đình.

Cả gia đình trông chờ vào những chuyến đi biển dài ngày của một mình anh Bạch. Chị Tiếp cho biết, mỗi chuyến đánh bắt xa bờ khoảng 3 tháng trời trở về, anh Bạch cũng được chủ tàu trả công từ 20-30 triệu đồng, tùy theo mùa vụ. Thế nhưng, giữa chuyến đi biển từ tháng 3 đến tháng 6 vừa rồi, khi lênh đênh trên biển, anh Bạch phát hiện mình đau thắt ngực và khó thở. Tuy vậy, anh vẫn cố gắng bám biển cho đến khi kết thúc chuyến đánh bắt mới trở về. Sau khi trở về đất liền, cơn đau thắt ngực của anh ngày càng diễn ra thường xuyên hơn và mỗi lần như vậy anh không thể gắng sức làm được bất cứ việc gì.

Tuần trước, anh Bạch quyết định ra Bệnh viện đa khoa Hoàn Mỹ tại Đà Nẵng để khám, qua thăm khám, các bác sĩ đã cho biết anh mắc bệnh tim. Để điều trị chuyên sâu hơn, vợ chồng anh quyết định ra Bệnh viện Trung ương Huế để khám. Tại Khoa Cấp cứu - Can thiệp Tim mạch, Trung tâm Tim mạch Bệnh viện Trung ương Huế, sau khi chụp mạch vành, các bác sĩ phát hiện anh bị tắc mạch vành tại 4 điểm, thuộc thể vô cùng nguy hiểm tính mạng, nên đã cho anh nhập viện để điều trị. Tại đây, sau khi hội chẩn, các y bác sĩ chỉ định anh Bạch phải được phẫu thuật gấp trong tuần nếu không thì khó giữ được tính mạng.

Chị Tiếp, vợ anh Bạch vô cùng lo lắng khi nghe thông báo mức chi phí phẫu thuật tim cho Bạch ẢNH: BÙI NGỌC LONG

Nghe thông báo chi phí phẫu thuật hơn 60 triệu đồng, nhưng khi mổ có thể còn phải nộp thêm, chị Tiếp ngã quỵ.

"Đợt đi biển vừa rồi anh có dành dụm được ít tiền. Nhưng chi phí đi lại, khám bệnh từ Đà Nẵng ra Huế cũng đã tốn kém hơn 30 triệu đồng. Giờ phải phẫu thuật gấp dù có bảo hiểm y tế nhưng số tiền phải nộp lên tới 60 triệu đồng là số tiền quá lớn với gia đình em. Hôm qua em mới gọi điện thoại về quê vay mượn để nộp cho anh cho kịp thời, nhưng nếu còn phát sinh thêm chi phi trong quá trình phẫu thuật và điều trị, em thật không biết xoay xở ra sao nữa", chị Tiếp nói trong nước mắt.

Hoàn cảnh gia đình anh Bạch hiện hết sức ngặt nghèo, mong bạn đọc gần xa chung tay hỗ trợ để gia đình anh có thêm điều kiện vượt qua giai đoạn khó khăn này.

Gia đình anh Bạch rất mong nhận được sự chung tay giúp đỡ của các nhà hảo tâm ẢNH: BÙI NGỌC LONG

Mọi sự giúp đỡ, xin bạn đọc gửi về Báo Thanh Niên theo thông tin sau: Chủ tài khoản: Báo Thanh Niên. Số tài khoản: 10006868 - Ngân hàng Eximbank - chi nhánh Sài Gòn hoặc số tài khoản 6868866868 tại Ngân hàng Vietcombank - Chi nhánh Tân Định. Nội dung ghi: Giúp đỡ anh Lương Văn Bạch; hoặc Báo Thanh Niên sẽ nhận trực tiếp tại tòa soạn, các văn phòng đại diện trong cả nước. Chúng tôi sẽ chuyển đến gia đình anh Bạch trong thời gian sớm nhất.



