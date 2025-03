Xin giúp người đàn ông bị nạn phải nằm liệt giường

Từ trụ cột gia đình, ông Thành phải nằm một chỗ do tai nạn giao thông trên đường đi làm thêm kiếm tiền nuôi con ẢNH: MAI ANH

Mọi sự giúp đỡ, xin bạn đọc gửi về Báo Thanh Niên theo thông tin sau: Chủ tài khoản: Báo Thanh Niên. Số tài khoản: 10006868 - Ngân hàng Eximbank - chi nhánh Sài Gòn hoặc số tài khoản 6868866868 tại Ngân hàng Vietcombank- Chi nhánh Tân Định. Nội dung ghi: Giúp đỡ ông Lê Công Thành; hoặc Báo Thanh Niên sẽ nhận trực tiếp tại tòa soạn, các văn phòng đại diện trong cả nước. Chúng tôi sẽ chuyển đến gia đình ông trong thời gian sớm nhất.

Đó là trường hợp ông Lê Công Thành, 45 tuổi, tạm trú ấp Sông Mây, xã Bắc Sơn, H.Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai. Bà Hoàng Thị Tuyền, vợ ông Thành, vừa khóc vừa cho biết chiều muộn 25.11.2024, sau khi ăn cơm ở nhà, ông Thành vội vã trở lại cơ sở làm sắt cách nhà khá xa để làm thêm ngoài giờ kịp giao hàng cho khách. Tuy nhiên trên đường đi bằng xe máy, chẳng may ông Thành bị té ngã, chấn thương nghiêm trọng. Ông được đưa vào cấp cứu gần nơi xảy ra tai nạn, sau đó chuyển đến Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM). Kết quả xác định ông Thành bị chấn thương sọ não và gãy xương đòn gánh. Gia đình ông kinh tế chỉ đủ ăn, trong khi nội ngoại đôi bên vốn nghèo, nên khi ông bị nạn cũng gom góp, vay mượn được gần 200 triệu đồng cứu chữa cho ông. Sau 4 tháng điều trị ở Bệnh viện Chợ Rẫy rồi chuyển sang Bệnh viện Phục hồi chức năng điều trị bệnh nghề nghiệp TP.HCM, ông Thành mới xuất viện hơn 10 ngày nay. Do bị chấn thương sọ não nặng và di chứng xuất huyết não đã khiến ông bị liệt, co rút tay chân chỉ nằm một chỗ, cơ thể suy nhược và phải đút ăn qua ống dẫn. Do nằm trong căn nhà cấp 4 quá nóng bức, gia đình phải đưa ông ra con đường trước nhà để thoáng mát hơn, trông thật thảm thương. Từ ngày ông bị nạn, bà Tuyền đang là công nhân may giày da phải nghỉ việc để lo cho chồng. Gia cảnh trở nên khó khăn khi phải vay mượn tiền lo chữa chạy cho ông Thành, còn tiền ăn học cho 3 con nhỏ (cháu lớn học lớp 9, cháu giữa lớp 6, cháu nhỏ mới lớp 3) phải nhờ bà con trong gia đình và chòm xóm cưu mang, nhưng chẳng được là bao, cuộc sống rất bí bách.

Trong nhà quá nóng bức, gia đình phải đưa ông Thành ra con đường trước nhà nằm cho mát ẢNH: MAI ANH

Tìm hiểu được biết, rời gia đình từ vùng quê nghèo ở khu vực gần biên giới của H.Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước từ nhỏ, ông Thành học nghề hàn sắt rồi về Đồng Nai làm công ăn lương. Năm 2004, ông và bà Tuyền, quê Thanh Hóa, gặp nhau tại đây rồi lập gia đình, sinh con và quyết chí nuôi các con ăn học, vậy mà…! "Lúc chưa bị tai nạn, ảnh rất chăm chỉ làm việc, mong nuôi con ăn học nên người, nào ngờ! Giờ đây cuộc sống gia đình tôi không biết sẽ về đâu, khi các con còn nhỏ dại quá. Nhiều người khuyên nên đưa anh Thành vào một cơ sở từ thiện nào đó để chăm sóc vì gia đình không đủ điều kiện chăm lo, tôi nghe mà lòng quá đớn đau. Rất mong mọi người dang tay giúp đỡ gia đình tôi bước qua giai đoạn nghiệt ngã này", bà Tuyền nói trong nước mắt.